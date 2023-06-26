Венгрия заблокировала помощь от ЕС и нагло обвинила во всем Украину

Венгрия заблокировала помощь якобы из-за того, что венгерский банк включен в список спонсоров терроризма.

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Венгрия заблокировала передачу Украине помощи от ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МИД Венгрии

Европейский Союз выделил Украине новый транш помощи в сумме 500 миллионов евро. Эти деньги выделены из Европейского фонда мира государствами-членами ЕС. Однако Венгрия нагло заблокировала передачу этих денег Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции, сообщает Reuters.

Венгрия бесится якобы из-за того, что Украина включила венгерский OTP Bank в список "спонсоров войны". При этом Сийярто утверждает, что именно Украина может все решить.

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому состоянию, когда OTP, крупнейший венгерский банк, находится в списке международных спонсоров войны", – сказал Сийярто.

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Стоит отметить, что Венгрия уже блокировала выделение этого транша в мае этого года, ссылаясь на ту же проблему.

Известно, что венгерский OTP Bank продолжил деятельность в России и признал "ДНР" и "ЛНР".

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

В начале мая скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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