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"Украина победит РФ только в сказке": пропутинский премьер Венгрии Орбан "отличился" бредовой мыслью

Дмитрий Видоменко
5 мая 2023, 15:15 обновлено 5 мая, 15:36
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Скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает подыгрывать дружественной для него стране-агрессору России, которая напала на Украину.
Венгрия, Орбан
Виктор Орбан / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отличился новым заявлением в духе кремлевской пропаганды. Текст его заявления приводит портал Világgazdaság.

В частности, Орбан утверждает, что Украине "не победить" страну-агрессора Россию.

"Только в сказке может быть ситуация, при которой Россию победят. У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу", – заявил Орбан.

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Далее Орбан говорил, что на данный момент агрессорский войска России "упираются в стену НАТО", которое оказывает Украине военную помощь, и якобы только "от Запада зависит, сколько он готов на это потратить".

"С другой стороны, есть РФ, которая намного больше Украины, имеет намного больше солдат, а также более сильное обычное вооружение, обладает самым большим в мире арсеналом ядерного оружия. Я не могу себе представить, что ядерную державу можно победить", – говорит венгерский премьер.

Затем Орбан еще раз повторил уже набившие оскомину тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

"Всегда есть причина для начала войны. По мнению россиян, это то, что Украина хочет вступить в НАТО, а по мнению украинцев, россияне хотели захватить их территории. Некоторые люди уже получили огромные прибыли благодаря войне, потому что с ней связано много деловых интересов", – подытожил Орбан.

Как Венгрия подыгрывает России

Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу в агрессором Москвой на выгодных России условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

В феврале текущего года Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

Смотрите на видео комментарий политолога Михаила Шейтельмана по поводу политики Венгрии:

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