"Мы можем дойти до Третьей мировой войны": Орбан испугался отправки миротворцев в Украину

Пропутинский премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что вопрос о том, можно ли отправлять ЕС миротворческие войска в Украину, становится все более актуальным.

Виктор Орбан / коллаж фото УНИАН

Лидеры стран Евросоюза близки к обсуждению вопроса об отправке миротворческих сил в Украину. И это якобы всерьез повышает шансы на то, что начнется Третья мировая война. Об этом заявил печально известный своими прокремлевскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает портал "24.hu".

"Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны", - сказал Орбан.

Орбан также возмущается, что еще год назад лидеры ЕС спорили ‒ допустимо ли в принципе посылать Киеву какое-либо оружие, а теперь шлют в Украину все больше и больше тяжелого оружия.

видео дня

"На Западе утверждают, что войну и Украину надо поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира во всем мире", - сказал Орбан.

По его словам, что уже сегодня, в пятницу, 31 марта, парламент Венгрии должен будет принять постановление с требованием прекращения огня в рамках украино-российской войны.

"Мы должны говорить не о мирных переговорах, а о прекращении огня. Если будет прекращение огня, тогда есть шанс подумать о ходе мирных переговоров. В первую очередь должно быть прекращение огня, чтобы больше не гибли люди, чтобы больше не разрушались города, чтобы больше не гибли гражданские. Если это будет, тогда может быть прорыв", - подытожил Орбан

Как Венгрия подыгрывает России

Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу в агрессором Москвой на выгодных России условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

В феврале текущего года Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

Вас могут заинтересовать такие новости: