Пляски Орбана под дудку Путина не сработали: в России назвали Венгрию недружественной страной

Страна-агрессор Россия не исключает введения санкций в отношении Венгрии, сказал пропагандистам посол Москвы в Будапеште Евгений Станиславов.

Премьер Венгрии Орбан призывал к отмене санкций против России и называл Украину "ничейной землей" / Коллаж фото УНИАН

Государство-оккупант Россия считает Венгрию, которая всячески пытается подыгрывать Москве, недружественной страной. В отношении государства Кремль может вводить ответные санкции. В то же время Россия, дескать, готова работать с Венгрией "по вопросу национальных меньшинств в Украине", которых, как придумали Москва и Будапешт, якобы "притесняют". Об этом заявил российский посол в Венгрии Евгений Станиславов.

Как сообщили пропагандисты РИА Новости, он рассказал о том, что Венгрия включена в список недружественных для России стран, поскольку она поддержала все санкции Евросоюза против Москвы и "вынуждена их исполнять".

"Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", - сказал Станиславов.

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Дипломат пожаловался, что санкции, мол, мешают сотрудничеству Москвы и Будапешта.

"Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок", - добавил он.

При этом Евгений Станиславов подчеркнул, что агрессор Россия, дескать, готова работать с Венгрией по вопросам, мол, "защиты прав нацменьшинств в Украине", но пока Москве и Будапешту не удается продвинуть придуманные ими "проблемы".

Венгрия в списке недружественных России стран

Напомним, Венгрия с марта 2022 года находится в списке недружественных для России государств. Москва после нападения на Украину и введения против нее санкции внесла в этот перечень все страны Евросоюза.

Как Венгрия подыгрывает России

Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу в агрессором Москвой на выгодных России условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

В феврале текущего года Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

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