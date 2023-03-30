УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пляски Орбана под дудку Путина не сработали: в России назвали Венгрию недружественной страной

30 марта 2023, 12:08
Страна-агрессор Россия не исключает введения санкций в отношении Венгрии, сказал пропагандистам посол Москвы в Будапеште Евгений Станиславов.
Виктор Орбан, Россия
Премьер Венгрии Орбан призывал к отмене санкций против России и называл Украину "ничейной землей" / Коллаж фото УНИАН

Государство-оккупант Россия считает Венгрию, которая всячески пытается подыгрывать Москве, недружественной страной. В отношении государства Кремль может вводить ответные санкции. В то же время Россия, дескать, готова работать с Венгрией "по вопросу национальных меньшинств в Украине", которых, как придумали Москва и Будапешт, якобы "притесняют". Об этом заявил российский посол в Венгрии Евгений Станиславов.

Как сообщили пропагандисты РИА Новости, он рассказал о том, что Венгрия включена в список недружественных для России стран, поскольку она поддержала все санкции Евросоюза против Москвы и "вынуждена их исполнять".

"Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", - сказал Станиславов.

видео дня

Дипломат пожаловался, что санкции, мол, мешают сотрудничеству Москвы и Будапешта.

"Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок", - добавил он.

При этом Евгений Станиславов подчеркнул, что агрессор Россия, дескать, готова работать с Венгрией по вопросам, мол, "защиты прав нацменьшинств в Украине", но пока Москве и Будапешту не удается продвинуть придуманные ими "проблемы".

Венгрия в списке недружественных России стран

Напомним, Венгрия с марта 2022 года находится в списке недружественных для России государств. Москва после нападения на Украину и введения против нее санкции внесла в этот перечень все страны Евросоюза.

Как Венгрия подыгрывает России

Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО. Будапешт призывает к диалогу в агрессором Москвой на выгодных России условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает с выгодными России заявлениями, а в ноябре прошлого года попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

В феврале текущего года Орбан призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переходу к переговорному процессу. Венгрию в данной ситуации он назвал "голубем мира". Украине такой сценарий крайне не выгоден, поскольку Россия в такой ситуации получит замороженную войну и время на перегруппировку и новое нападение на страну.

Глава аппарата премьера Венгрии Гергели Гуляш ранее сказал, что в стране не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина. Мол, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

Смотрите видео ТСН - глава МИД Венгрии Сийярто ездил к Лукашенко "на переговоры по Украине"

Другие новости:

новости России новости Венгрии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:10

Что приносит в дом герань: приметы, связанные с душистым цветком

12:08

Пляски Орбана под дудку Путина не сработали: в России назвали Венгрию недружественной странойВидео

12:02

"Песни намного важнее, чем таблетка парацетамола": путиниста Лепса опять понесло на ДонбассВидео

11:41

"Вуз стал порноклубом?": ДГУВД влип в громкий скандал из-за интимного видео

11:14

Гороскоп на завтра 31 марта 2023: Тельцу - катастрофа, Девам - выгорание

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:52

Контрнаступление ВСУ: "день Х" для армии РФ наступит уже в мае - BildВидео

10:51

Россия провалит мобилизацию 400 тысяч войск, у Москвы нет военной техники – разведка БританииВидео

10:46

Вместо брони: в РФ мобилизованным выдали православные "свечи защиты"Видео

10:46

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

Реклама
10:09

Массированные ракетные удары могут остаться в прошлом: в ГУР рассказали, куда будет бить враг

10:07

Гороскоп на апрель 2023 года для Дев: везение, прибыль и второй медовый месяцВидео

10:02

Ударом Tomahawk США могут разнести "ядерную" базу РФ в Беларуси — Жданов

09:42

Кадыров опасается протестов в Чечне и потери доверия со стороны Путина – ISWВидео

09:26

Тест по картинке: кто вы - прирожденный лидер или вечный подчиненный

09:19

Военный эксперт оценил, возможен ли в России большой политический кризис

09:07

От ню до парадных мундиров: хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших МариупольФото

09:00

Гороскоп на сегодня 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

08:55

Из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности - Санников

08:39

На Львовщине признали ограниченно пригодным к службе мужчину без кистей рукВидео

08:19

Почему Лукашенко сейчас очень перепуган: Беларусь под угрозоймнение

Реклама
07:54

Некоторым пенсионерам выплатят денежную помощь: кто имеет на нее правоВидео

07:39

Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину - Politico

07:05

Был в семье единственным сыном и опорой: в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Прикарпатья

06:48

Пожалуйста, не шутите о "мелитопольских черешнях"мнение

06:38

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным в конце апреля

05:45

Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

04:45

"Упадут вам на голову": "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из ЛаврыВидео

04:00

Эксперт спрогнозировал, будет ли Китай экономически довлеть над РоссиейВидео

03:12

Катя Осадчая показала, как "приманивает" весну в пиджаке на голое тело

02:42

Как, когда и почему: все, что нужно знать о правильной посадке рассады капустыВидео

02:15

Без ретуши: в сеть попали фото огромной целлюлитной попы Кардашьян

01:35

"Тогда война затянется": Жданов объяснил, как предоставление Китаем оружия РФ изменит ситуацию на фронтеВидео

29 марта, среда
23:45

В ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте - ЗеленскийВидео

23:09

Бритни Спирс и ее молодой муж на грани развода - СМИВидео

23:09

2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметыВидео

23:00

Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджетаВидео

22:34

Гороскоп на апрель 2023 года для Львов: возобновится старый конфликт, на работе - переменыВидео

22:05

Российский актер порезал себе вены на сцене перед полным залом

21:58

Бывшая невестка Елизаветы II поделилась лучшим советом от покойной королевыВидео

21:46

"Соотношение убитыми достигает 1 к 10": в Украине рассказали о потерях армии на войнеВидео

Реклама
21:45

Гороскоп на апрель 2023 для Раков: везение, прибыль и новый романВидео

21:30

"Шли за мной и кричали матом": девочка из Закарпатья рассказала о травле со стороны насильниковВидео

20:56

"Что за пьяный бред, Маня": россияне набросились на очумелое заявление Захаровой об участии РФ в ОИВидео

20:50

"Чтобы военные в гробу перевернулись": на Виннитчине школьница оскандалилась из-за поста в Instagram

20:40

Пилот одной запиской избавил девушку от страха летать в самолете: что в ней нарисовано

20:29

Максим Галкин засветил стройные ножки Аллы Пугачевой в мини на фото из личного архива

20:23

"Обида серьезная": Си Цзиньпин сильно унизил самовлюбленного Путина - СанниковВидео

20:07

Что больше всего старит женщину после 30 лет: 8 вещей, которых лучше всячески избегать

20:02

Не менее 5200 гривен: 600 тысяч украинцев ждет повышение пенсииВидео

19:30

Как избавиться от колорадского жука навсегда: "секретная" добавка творит чудеса

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять