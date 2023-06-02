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Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

Анна Ярославская
2 июня 2023, 11:12 обновлено 2 июня, 11:58
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Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров.
Виктор Орбан, ВСУ
Орбан заявил о необходимости мирных переговоров до начала контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины и усадить Киев и Москву за стол переговоров.

По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев", передает Telex. Но, по его словам, как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он "прекрасно знает", что атакующая сторона несет втрое большие потери, чем та, которая обороняется.

"А в стране, население которой составляет лишь малую часть населения противной стороны, начать большое военное наступление в таких условиях – значит устроить кровавую резню. Мы должны сделать все возможное, даже до начала контрнаступления, чтобы убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров", – заявил глава правительства Венгрии в интервью государственному радио.

Орбан также пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир.

"Но если ты венгр, ты должен отстаивать то, что правильно", - заявил он.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что Украина якобы не может выиграть войну против страны-агресора России. По его мнению, войну якобы можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Премьер Венгрии также заявил, что якобы неважно то, кто на кого напал, ведь вопрос заключается в том, что будет на следующее утро.

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "засматривается" на украинские территории. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем.

Смотрите видео о том, как Подоляк ответил на странные высказывания Орбана:

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