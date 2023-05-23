Орбан заявил, что 'бедные украинцы' не выиграют войну: МИД поставил его на место

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что Украина якобы не может выиграть войну против страны-агресора России. На такое высказывание уже отреагировали в украинском МИД.
"Глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев нет победы на поле боя", - сказал Орбан в интервью Bloomberg.
Орбан считает, что войну якобы можно остановить только тогда, когда Россия заключит соглашение с США. Премьер Венгрии также заявил, что якобы неважно то, кто на кого напал, ведь вопрос заключается в том, что будет на следующее утро.
"На следующее утро, и это факт, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата", - сказал он.
Орбан заявил, что надо убедить стороны в необходимости достичь единого возможного решения, которым, по этому мнению, является прекращение огня. А уже после этого следует начинать мирные переговоры.
Реакция МИД Украины
Спикер МИД Украины Олег Николенко после странных высказываний Орбана заявил на своей странице в Facebook, что в Кремле должны радоваться, ведь премьер Венгрии снял ответственность России за ее агрессию против Украины.
"Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и гарантирования безопасности всей Европы", - написал он.
Учитывая это, критически важно объединить усилия для того, чтобы Украина имела все необходимое для ускорения поражения России.
Смотрите видео о том, как Подоляк ответил на странные высказывания Орбана:
Скандальные заявления Орбана
Напомним, что премьер Венгрии Орбан назвал Украину "страной, которой не существует". Виктор Орбан считает, что война, которую начала РФ, прекратится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.
Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса относительно членства Украины в НАТО. Скандальный венгерский политик выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО.
У Орбана станцевали под дудку Путина и "наехали" на ЕС и НАТО за военную помощь Украине. Европейский Союз, мол," дрейфует на грани войны и отошел от своих принципов", сказал представитель венгерского правительства, дипломат Золтан Ковач.
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