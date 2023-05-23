Глава СБУ Василий Малюк для спецпроекта 'Год. За кадром' рассказал об украинских тайных агентах

Также Василий Малюк в интервью для Дмитрия Комарова открыл подробности атаки дронов на Черноморский флот.

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Дмитрий Комаров и Василий малыш в спецпроекте "Год. За кадром " / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В пятницу, 26 мая, в 21:30 на телеканале 1+1 Украина выйдет пятый выпуск спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром". В нем глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскроет некоторые подробности громких спецопераций, которые активно обсуждались не только в украинском и российском инфопространстве, но и по всему миру.

В частности, Василий Малюк прокомментировал атаку дронов на Черноморский флот в октябре 2022 года.

"На широкую аудиторию неоднократно обнародовалась информация относительно того, что Служба безопасности Украины была автором того оперативного замысла и реализовывала его. Однако, там не только Служба безопасности работала. Это мы осуществляли бок о бок с военно-морскими силами. Также с неравнодушными нашими цивильными гражданами. И это еще раз подчеркивает то, что цивильные граждане делают довольно большой вклад в нашу будущую победу", - сказал Василий Малюк.

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По словам Василия Малюка, с начала полномасштабной войны было обнаружено более 300 вражеских агентов, готовивших вторжение.

"Вражеский агент - это не всегда человек в наручниках на скамье подсудимых. Если на определенном этапе этот человек подвергается тому, чтобы мы его перевербовали, то в дальнейшем через него можем и дезинформировать врага, влиять и получать от него какие-то данные, то мы используем его по другому. А есть те, кто получают от 13 до 15 лет лишения свободы. Это в среднем такие сейчас сроки дают по решению суда по статье 111 - государственная измена. Были задержаны, поверьте, разнокалиберные вражеские агенты - от обычных, которые собирали информацию о местах дислокации, до топовых, таких как Медведчук", - отметил Василий Малюк.

Также глава СБУ рассказал об украинских тайных агентах, которые работают в самых горячих точках и выполняют специальные задачи. В интервью он раскрыл подробности громких арестов государственных предателей, вражеских агентов и шпионов.

Глава СБУ сравнил спецоперации Службы безопасности Украины с голливудскими фильмами и рассказал, как реагируют западные специалисты на их работу.

"Голливудские фильмы нервно курят в сторонке по сравнению с тем, что происходит у нас. - сказал Василий Малюк и рассказал о реакции западных коллег: – Топовые западные спецслужбы отмечают нашу работу. После отдельных наших реализаций их руководители - а это люди с мировым именем среди спецслужб - говорили мне лично: "Мы у вас учимся".

Также в интервью Василий Малюк поделится подробностями о работе СБУ во время псевдореферендума в Херсоне, прокомментирует участие украинских служб в подрыве Крымского моста и расскажет об очистке силовых структур от "крыс". Все это смотрите в новом выпуске спецпроекта Дмитрия Комарова "Год.За кадром " 26 мая в 21:30 на телеканале 1+1 Украина.