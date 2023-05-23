'Пошел добровольцем': на войне погиб режиссер телеканала Малятко TV Иван Кузьминский

На Луганщине в бою с оккупантами погиб музыковед и режиссер телеканала Малятко TV Иван Кузьминский.

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На войне погиб Иван Кузьминский / коллаж: Главред, фото: Facebook, ua.depositphotos.com

Ивану Кузьминскому было всего 39 лет. Последний свой бой он дал на Луганщине, возле села Диброва.

"17 мая на Луганщине вблизи населенного пункта Диброва в бою с российскими оккупантами оборвалась жизнь 39-летнего музыканта, режиссера детского телеканала Малятко TV Ивана Кузьминского", - сообщила пресс-служба Бердичевского городского совета.

На войну Иван Кузьминский пошел добровольцем. Он служил в пехоте, еще 12 мая он выходил на связь в Facebook.

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"Не стало настоящего патриота, перспективного ученого, верного друга, доброго и светлого человека. Украинский народ никогда не забудет подвиг Ивана Кузьминского, который положил свою жизнь на алтарь свободы и независимости. Вечная память и почет Герою! Честь", - написали в Бердичевском городском совете.

Потери на войне

Напомним, что в боях за свободу Украины погиб воин и волонтер из Буковины. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ.

На фронте погиб боевой медик из Одесской области. Когда Роман Воробьев получил ранение на передовой, медики до последнего боролись за его жизнь. Но спасти не смогли-18 мая сердце воина остановилось.

Под Бахмутом погибли пятеро бойцов из полка Калиновского. Во время стрелкового боя российские оккупационные войска ударили по зданию, где находились бойцы, в результате чего оно обрушилось.

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