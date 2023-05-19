Вернулся из Германии, чтобы защищать Украину: в бою погиб 25-летний боец батальона "Волки Да Винчи"

Защитник Украины перед полномасштабной войной не имел боевого опыта, но решил покинуть работу в Германии, чтобы бороться с российскими оккупантами.

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Погибший украинский военный Юрий Ефимюк/ коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua

На фронте погиб 25-летний воин из Волыни Юрий Ефимюк, воевавший в батальоне "Волки Да Винчи". Несмотря на то, что у него не было армейского опыта, в начале полномасштабной войны он бросил работу в Германии и вернулся в Украину, чтобы взять в руки оружие и защищать родную землю от российских оккупантов.

После прохождения обучения боец был наводчиком пушки батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады и воевал на востоке Украины. О гибели героя сообщила Боратинская община в Луцком районе.

Юрий Ефимюк с позывным "Ефим" был родом из села Горькая Полонка в Луцком районе Волынской области.

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"17 мая 2023 года при выполнении боевого задания в г. Часов Яр Донецкой области погиб житель села Горка Полонка Ефимюк Юрий Сергеевич. Павшему Герою было 25 лет. В начале полномасштабного военного вторжения Юрий вернулся в Украину из Германии, где жил и работал", – говорится в сообщении на странице громады в Facebook.

Два месяца назад об отваге этого воина рассказывало Минобороны Украины. Тогда воин рассказывал, что не имеет никакого армейского опыта, кроме выучек на Волыни, которые организовывали для молодежи в Добровольческом украинском корпусе. На протяжении последних 4 лет Юрий Ефимюк проживал в Германии, где по контракту работал у местного предпринимателя-агрария.

"Окончив университет, я официально уехал за границу на работу, перевел свой диплом на немецкий язык, оформил все необходимые документы, получил вид на жительство и работал в аграрном секторе на разнообразной сельскохозяйственной технике, которую за эти годы изучил в совершенстве", – рассказывал в интервью Юрий.

Но когда страна-агрессор Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, Юрий сразу решил вернуться в родную страну и встать на ее защиту.

"24 февраля (2022 года – ред.) я позвонил своим друзьям, с кем когда-то проходил обучение в ДУК для юношей, и узнал, что они собирают вещи и идут в военкомат. Я сел в свое авто и поехал домой – в Украину. Несколько суток я пытался попасть в местную тероборону, но, узнав, что они будут стоять на блокпостах вокруг поселка, отказался от этой идеи", – рассказывал ранее Юрий.

После этого воин попал в ряды ДУК "Правый сектор".

Защитник погиб 17 мая 2023 года во время выполнения боевого задания в городе времен Яр Бахмутского района Донецкой области.

Ранее сообщалось, что во время жестоких боев в Бахмуте погиб американский доброволец – отставной сержант спецназа армии США 45-летний Николас Меймер. После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ветеран признавался друзьям, что понял – его моральный долг − помочь украинцам.

Напомним, на фронте погиб юный 19-летний хоккеист Александр Колонюк. Он с начала полномасштабной войны страны-агрессора России вступил в добровольческое формирование территориальной общины (ДФТГ-1) Белой Церкви. Впоследствии пополнил ряды батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.

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