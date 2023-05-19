"Путин должен сдаться или повторить судьбу Гитлера": Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН

Постпред Украины в ООН поставил РФ на место на заседании Совбеза, которое Россия созвала, чтобы пожаловаться на сбитие Украиной ее ракет.

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Кислица жестко присадила РФ на заседании Совбеза ООН/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Кислица

У российского диктатора Владимира Путина лишь два выхода – либо повторение судьбы Адольфа Гитлера, который в конце Второй мировой войны покончил с собой, либо сдача в плен. Если глава Кремля не хочет завершить свою жизнь как другой известный диктатор, то он должен сдаться.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН, которое созвала страна-агрессор Россия для того, чтобы пожаловаться на поставки Западом оружия Украине для защиты от российской вооруженной агрессии. Об этом пишет "Укринформ".

"У ра**истского криминального бункерного дедушки есть два варианта: сдаться или повторить случившееся в другом бункере 30 апреля 1945 года", – отметил украинский дипломат.

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Кислица подчеркнул, что Украина будет бороться до того момента, когда освободит от российских захватчиков все временно оккупированные территории. Он отметил, что страна-агрессор Россия должна проиграть в этой войне, после чего получить наказание, а Украина и дальше будет привлекать международную поддержку.

Также Кислица призвал россиян "собирать манатки и отправляться на рубежи 1991 года".

"Вынужден обратиться к представителям преступного путинского режима на языке их заместителя министра, некоего Рябкова... Настало время вам выполнить поучение вашего начальника, который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора выполнить самим – "собирать манатки и отправляться на рубежи 1991 года", – написал Кислица на своей странице в Twitter.

Перед заседанием Кислица высмеял созыв Россией Совбеза ООН, который РФ инициировала для того, чтобы пожаловаться на сбитие своих ракет в Украине.

"Лавровцы потребовали созыва Совета Безопасности ООН поскулить о том, что их вундревафли сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, "изобретатели-предатели" которых уже на нарах. Хотя, судя по успехам лавровцев, там уже должны быть они сами", – написал Кислица в Twitter.

Напомним, заседание Совбеза ООН состоялось 18 мая, оно началось в 22:00 по киевскому времени. Его созвали по запросу РФ о поставках Украине западного оружия.

Война в Украине

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.

Ранее сообщалось, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил Минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отмечал, что РФ часто использует дроны-камикадзе "Шахед" для выявления и истощения украинской ПВО. Поэтому оккупантам выгодно, чтобы Украина сбивала больше таких дронов. Чем больше ракет украинские военные используют для сбивания "Шахедов", тем больше вероятность того, что на момент запуска оккупантами российских ракет украинская ПВО будет истощена.

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