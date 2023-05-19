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"России выгодно, чтобы Украина сбивала больше "Шахедов": эксперт объяснил тактику РФ

Алёна Воронина
19 мая 2023, 02:20
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РФ хочет заставить Украину использовать больше ракет на сбивание дронов, чтобы украинские территории были более беззащитными перед российскими ракетами.
Алексей Мельник,дроны-камикадзе Шахед
России выгодно, чтобы Украина сбивала больше "Шахедов"/ Главред, Telegram

Страна-агрессор Россия часто использует иранские дроны-камикадзе "Шахед" для выявления и истощения украинской ПВО. Поэтому российским оккупантам выгодно, чтобы Украина сбивала больше таких беспилотников.

Чем больше ракет украинские военные используют для сбивания "Шахедов", тем больше вероятность того, что на момент запуска оккупантами российских ракет украинская ПВО будет истощена. Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду.

Мельник отмечает, что Россия в последние месяцы изменила тактику и научилась эффективнее использовать беспилотники и запускать ракеты без взрывчатки для отвлечения внимания.

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Такими действиями российские захватчики пытаются раскрывать места расположения украинской ПВО, а также истощать ее.

"Кроме прямого назначения, поражение целей на территории Украины, этими атаками Россия пытается раскрывать украинскую ПВО, наносить по ней удары. И чем больше украинская армия выстрелит ракет по "Шахедам", тем больше вероятность того, что на момент подлета российского пилотируемого самолета закончатся ракеты. На это, вероятно, и делают расчет в РФ", – отмечает эксперт.

Алексей Мельник

Алексей Мельник – содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации Объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Ракетные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия возобновила масштабные воздушные атаки на Украину. Таким образом, в РФ хотят заставить Киев отложить контрнаступление. Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с ситуацией.

Напомним, ночью 18 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. По всей стране объявлялась воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 18 мая российские оккупанты выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия наносит новые массовые ракетные удары по столице Украины для того, чтобы таким образом поднять уровень патриотизма среди россиян. В то же время Киев продолжает оставаться маниакальной целью Путина. Данилов отметил, что под угрозой ракетной атаки могут находиться символические места Киева.

Смотрите видео, как политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман прокомментировал ракетную атаку ВС РФ по Украине на 9 мая и сбитие ракеты "Кинжал":

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