Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФ

Киев остается маниакальной целью Путина. Массированными ракетными атаками на столицу Украины глава Кремля пытается поднять уровень патриотизма среди россиян.

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Данилов сказал, зачем России новые ракетные атаки/ коллаж: Главред, фото: СНБО, Минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор Россия наносит новые массовые ракетные удары по столице Украины для того, чтобы таким образом поднять уровень патриотизма среди россиян.

В то же время Киев продолжает оставаться маниакальной целью российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.

Он отметил, что под угрозой ракетной атаки могут находиться символические места Киева.

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"Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу необходимы кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны", – заявил Данилов.

Также он добавил, что среди граждан страны-агрессора РФ развивается процесс отчаяния и разочарования властью. Такое отчаяние разгорелось на фоне провала наступления российских оккупантов и многочисленных неудач захватчиков на фронте.

Ракетные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия возобновила масштабные воздушные атаки на Украину. Таким образом, в РФ хотят заставить Киев отложить контрнаступление. Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с ситуацией.

Напомним, ночью 18 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. По всей стране объявлялась воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 18 мая российские оккупанты выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

Смотрите видео, как политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман прокомментировал ракетную атаку ВС РФ по Украине на 9 мая и сбитие ракеты "Кинжал":

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