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Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФ

Алёна Воронина
18 мая 2023, 13:52 обновлено 18 мая, 13:54
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Киев остается маниакальной целью Путина. Массированными ракетными атаками на столицу Украины глава Кремля пытается поднять уровень патриотизма среди россиян.
Алексей Данилов, ракета, ракетный удар, Киев
Данилов сказал, зачем России новые ракетные атаки/ коллаж: Главред, фото: СНБО, Минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор Россия наносит новые массовые ракетные удары по столице Украины для того, чтобы таким образом поднять уровень патриотизма среди россиян.

В то же время Киев продолжает оставаться маниакальной целью российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.

Он отметил, что под угрозой ракетной атаки могут находиться символические места Киева.

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"Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу необходимы кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны", – заявил Данилов.

Также он добавил, что среди граждан страны-агрессора РФ развивается процесс отчаяния и разочарования властью. Такое отчаяние разгорелось на фоне провала наступления российских оккупантов и многочисленных неудач захватчиков на фронте.

Ракетные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия возобновила масштабные воздушные атаки на Украину. Таким образом, в РФ хотят заставить Киев отложить контрнаступление. Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с ситуацией.

Напомним, ночью 18 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. По всей стране объявлялась воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 18 мая российские оккупанты выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

Смотрите видео, как политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман прокомментировал ракетную атаку ВС РФ по Украине на 9 мая и сбитие ракеты "Кинжал":

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