"Путин в отчаянии раскрывает карты": РФ начала применять свое самое лучшее оружие – аналитик

Путин был вынужден раскрыть свои карты и атаковать Украину ракетами, которыми РФ долго хвасталась. Но теперь Запад может научиться эффективно им противостоять.

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Путин был вынужден раскрыть карты и применить свое самое лучшее оружие/ коллаж: Главред, фото: Википедия

Страна-агрессор Россия начала использовать свои передовые ракеты "Кинжал", пытаясь поразить территорию Украины. Такие ракеты в РФ называют гиперзвуковыми, заявляя, якобы максимальная скорость ракеты составляет до 4080 м/c (14 688 км/ч).

Однако последние события как раз указывают на то, что запас ракет в России уже заканчивается. Также уже исчерпываются запасы 400 беспилотников, которые страна-агрессор закупили у Ирана. Об этом заявил британский военный аналитик и вице-маршал авиации Шон Белл, сообщает Sky News.

Также он отметил, что российский диктатор Владимир Путин был вынужден "раскрыть карты", и теперь западные государства могут научиться эффективно противостоять таким российским ракетам.

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"Это показывает доступные возможности, но также уязвимость и ограниченность. Западные страны теперь могут составить представление о возможностях РФ и быстро разработать контртехнологии", – отметил аналитик.

Также он добавил, что для России ранее такие ракеты были своеобразным сдерживающим фактором, но только до того момента, как российские оккупанты начали их использовать.

РФ ударила по Украине ракетами "Кинжал"

Ранее сообщалось, что подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал". Это произошло во время ночной атаки 4 мая, сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

После этого спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пока не стоит радоваться первому сбитию ракеты "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, ведь Украине нужно больше таких систем, чтобы иметь возможность защитить украинские территории от баллистических ракет.

Также в ночь на 16 мая, когда страна-агрессор Россия атаковала столицу Украины шестью гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", американский зенитно-ракетный комплекс Patriot отражал атаки в автоматическом режиме и сбил все шесть "Кинжалов".

Смотрите видео, как политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман прокомментировал ракетную атаку ВС РФ по Украине на 9 мая и сбитие ракеты "Кинжал":

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