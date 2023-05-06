Patriot в деле: ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету РФ Кинжал

ЗРК Patriot успешно отработал во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины.

https://glavred.info/ukraine/patriot-v-dele-vsu-vpervye-sbili-giperzvukovuyu-raketu-rf-kinzhal-10468228.html Ссылка скопирована

Patriot ВСУ сбил ракету Кинжал / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал".

Это произошло в ходе ночной атаки, 4 мая, сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram-канале.

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", — написал Олещук.

видео дня

Он также добавил, что российскую гиперзвуковую ракету Кинжал удалось сбить благодаря американским комплексам ПВО Patriot.

ВСУ сбили ракету Кинжал / Скриншот

Что известно об успешной работе ЗРК Patriot

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогли сбить гиперзвуковую крылатую ракету РФ Х-47 "Кинжал", которая ранее оставалась недосягаемой для украинской ПВО.

Об этом идет речь в материале Defense Express. При этом издание публикует фото обломков, в том числе носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47 "Кинжал", которой оккупанты пытались ударить по Киеву в ночь на 4 мая.

"Вооруженные Силы Украины впервые успешно перехватили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" около 02:40 4 мая в небе над Киевом", — говорится в сообщении.

ВСУ сбили ракету Кинжал / Defence-ua.com

Ракетные атаки РФ

Напомним, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.

В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Больше новостей: