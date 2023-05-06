Patriot в деле: ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету РФ Кинжал

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал".
Это произошло в ходе ночной атаки, 4 мая, сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram-канале.
"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", — написал Олещук.
Он также добавил, что российскую гиперзвуковую ракету Кинжал удалось сбить благодаря американским комплексам ПВО Patriot.
Что известно об успешной работе ЗРК Patriot
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогли сбить гиперзвуковую крылатую ракету РФ Х-47 "Кинжал", которая ранее оставалась недосягаемой для украинской ПВО.
Об этом идет речь в материале Defense Express. При этом издание публикует фото обломков, в том числе носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47 "Кинжал", которой оккупанты пытались ударить по Киеву в ночь на 4 мая.
"Вооруженные Силы Украины впервые успешно перехватили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" около 02:40 4 мая в небе над Киевом", — говорится в сообщении.
Ракетные атаки РФ
Напомним, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.
В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.
"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.
Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
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