В Крыму произошел взрыв на железной дороге: вагоны с зерном сошли с рельсов

В результате взрыва с рельсов сошли пять вагонов с зерном. Коллаборанты начали заявлять о "подрыве" и "диверсии".

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В Крыму произошел взрыв на железной дороге/ коллаж: Главред, фото: Telegram

В Симферопольском районе временно оккупированного Крыма утром в четверг, 18 мая, произошел взрыв на железной дороге. Вследствие этого с рельсов сошло несколько вагонов с зерном.

Об этом сообщил советник самопровозглашенного оккупационного "главы" Крыма Олег Крючков, также об этом писали российские пропагандистские телеграм-каналы. Отмечается, что взрыв произошел в 08:20.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в результате взрыва с рельсов сошли пять вагонов с зерном. При этом в паблике инцидент называют "подрывом" и "диверсией".

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При этом в так называемой "Крымской железной дороге" говорят, что вагоны сошли с рельсов вследствие "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Советник самопровозглашенного "главы" Крыма Крючков сообщил, что из-за взрыва было временно прекращено движение электропоездов на перегоне Симферополь-Севастополь. Он отметил, что пока пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами.

Взрывы в Крыму

Утром 6 мая во временно оккупированном Крыму прогремели сразу несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, они слышали сильный грохот. Кроме того, на месте взрывов наблюдался дым. Оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы на севере Крыма сработала ПВО.

После этого в оккупированном Крыму началась паника. Местная оккупационная "власть" заявила, что российская система ПВО якобы сбила "украинскую баллистическую ракету". Коллаборанты начали утверждать, что Украина якобы ударила по Крыму из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".

В ночь на 7 мая в Крыму также прогремела серия взрывов. Они звучали возле Казачьей бухты, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя, а также в других городах. Представители оккупационной "администрации" Севастополя заявили о якобы атаке ВСУ беспилотниками.

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