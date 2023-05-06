Взрывы в Крыму: оккупанты показали фото "прилета украинской баллистической ракеты"

Российские оккупанты утверждают, что они якобы сбили ракету ОТРК "Гром-2".

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В Крыму прозвучали взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В оккупированном Крыму паника из-за мощных взрывов. Местные "власти" утверждают, что российская система ПВО якобы сбила "украискую баллистическую ракету". Об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

Он утверждает, что Украина якобы ударила по Крыму из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".

"Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Разрушений и пострадавших нет", - написал Аксенов.

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Российские пропагандисты позже даже показали якобы "последствия" сбивания ракеты.

Якобы последствия взрыва в Крыму / фото: скриншот из видео

Крым. Реалии сообщает, что дым поднимался со стороны лесного участка. Однако изначально оккупанты доказывали, что это "учебная тревога" и причин для паники нет.

Также отмечается, что "советник" Аксенова утверждает о сбивании якобы двух ракет ОТРК "Гром-2".

Взрывы в оккупированном Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестные беспилотники атаковали резервуар с топливом захватчиков в Казачьей бухте в оккупированном агрессором Россией Севастополе. Площадь пожара составиола почти 1000 квадратных метров.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, в Севастополе уничтожено более 10 резервов с нефтепродуктами. В общей сложности это около 40 тысяч тонн. Нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота оккупантов РФ.

Во вторник вечером, 2 мая, в оккупированном Севастополе прогремели новые взрывы. По предварительным данным, что-то взорвалось на базе пограничников оккупантов. Фейковые "власти" города заявили о том, что это якобы "профилактическая работа".

Смотрите видео о том, какой сценарий освобождения Крыма назвал Андрусив:

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