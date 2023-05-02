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Мощные взрывы в Севастополе: "власти" говорят об "учениях", а в Сети появляются фото "прилета"

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2023, 21:09 обновлено 2 мая, 21:18
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По предварительным данным, взрыв произошел на базе российских пограничных войск.
взрыв в Севастополе
В Севастополе прозвучали взрывы / Коллаж фото УНИАН, Telegram

В Севастополе прозвучали мощные взрывы. Местные уже посеяли панику, но оккупационная "власть" говорит, что причин для этого якобы нет. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Сети утверждают, что мощный взрыв было слышно над центром города в районе улицы Гоголя.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пытается успокоить местных жителей и заявляет, что это якобы была "профилактическая работа".

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"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионная оборона - Главред) и тренировка наших систем ПВО", - написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Сообщается, что "Радио Свобода" идентифицировала место взрыва. Он произошел на базе российских погранвойск РФ, где ранее размещалась учебно-тренировочная база пограничников. Она расположена возле поселка Школьное. Стоит отметить, что от этой базы до аэропорта Севастополь всего несколько километров.

взрыв в Севастополе
взрыв в Севастополе / скриншот

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

Нефтебаза загорелась в результате попадания беспилотного летательного аппарата.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе.

По его словам, в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Предательница Украины Ольга Ковитиди, которая сейчас является так называемым сенатором Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма, призвала нанести удар по Одессе в ответ на пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя.

Смотрите видео Главреда об освобождении Крыма:

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