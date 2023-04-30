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"ВСУ готовятся к наступлению": Гуменюк объяснила удар по нефтебазе в оккупированном Севастополе

Анна Ярославская
30 апреля 2023, 12:00 обновлено 30 апреля, 12:06
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Взрыв на нефтебазе в Севастополе заставит российских оккупантов переориентироваться и рассредоточиться в поисках более безопасного места.
Наталья Гуменюк, взрыв в Севастополе
Наталья Гуменюк прокомментировала взрыв в Севастополе 29 апреля / Фото: скриншот, Telegram

Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе временно оккупированного Крыма стал результатом одного из элементов подготовки Вооруженных сил Украины к активным действиям и наступлению. Об этом сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, взрыв на нефтебазе в Севастополе заставит российских оккупантов переориентироваться и рассредоточиться в поисках более безопасного места.

"Очень большая степень тревожности и очень большие потоки, направленные всеми маршрутами, куда можно выезжать. Даже среди военных, как они считали, в постоянных пунктах базирования, семьи эвакуируются", – рассказала представитель ОК "Юг" о последствиях "бавовны" 29 апреля.

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Гуменюк также рассказала, сколько кораблей враг удерживает в Черном море. По ее словам, на сегодня в Черном море находятся 11 кораблей, среди которых нет ракетоносителей – из-за шторма. Еще одно вражеское судно стоит на дежурстве в Азовском море.

Российские корабли, говорит Гуменюк, маневрируют в том районе, который считают для себя безопасным. Они рассредоточили силы и средства.

"Однако все ракетоносители заведены в пункты базирования, потому что шторм действительно мощный... Это говорит об определенной паузе", – подчеркнула она.

Смотрите интервью бывшего советника министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащего Виктора Андрусива, который рассказал о своем видении освобождения Крыма и сделал прогноз о контрнаступлении ВСУ:

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

Нефтебаза загорелась в результате попадания беспилотного летательного аппарата.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе.

По его словам, в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Предательница Украины Ольга Ковитиди, которая сейчас является так называемым сенатором Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма, призвала нанести удар по Одессе в ответ на пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя.

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