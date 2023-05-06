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Сильный грохот и клубы дыма: в Крыму жалуются на "бавовну" и мощные взрывы

Алексей Тесля
6 мая 2023, 08:58 обновлено 6 мая, 09:08
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Очевидцы слышали сильный грохот. Кроме того, на месте взрывов наблюдался дым.
взрыв
В Крыму прогремели взрывы / Pixabay, Скриншот

Сразу несколько мощных взрывов в субботу утром, 6 мая, прогремели в оккупированном РФ Крыму.

По словам очевидцев, они слышали сильный грохот. Кроме того, на месте взрывов наблюдался дым, сообщается в местных Telegram-каналах.

Отметим, что о "бавовне" рассказали жители Красногвардейского района Крымского полуострова.

видео дня

Что говорят о "бавовне" в Крыму:

  • "В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск";
  • "В Красногвардейское был очень сильный хлопок";
  • "Красногвардейский район, очень четко было слышно 2 хлопка";
  • "Было два сильных хлопка, после этого дым".

Добавим, что оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы на севере Крыма якобы сработала ПВО.

Cмотрите видео: в Крыму прогремели сильные взрывы

Screenshot
В Крыму прогремели сильные взрывы / Скриншот

Напомним, ранее беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Севастополе. Возник пожар, площадь которого почти 1000 кв. м.

В Севастополе утром в субботу горела нефтебаза в результате попадания беспилотного летательного аппарата. "Севастополь. Подготовка к курортному сезону. Доброе утро", — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В свою очередь представитель оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о пожаре на нефтебазе в Севастополе. Там, по его словам, было зафиксировано попадание беспилотника. Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоено 4 класс.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

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