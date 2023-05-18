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Повреждены два компонента: СМИ выяснили, что с ЗРК Patriot, который прикрыл Киев от ракет 16 мая

Анна Ярославская
18 мая 2023, 08:05 обновлено 18 мая, 08:14
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В результате российского обстрела был поврежден генератор батареи Patriot и часть электроники системы.
ЗРК Patriot, обломки ракеты
Ущерб, нанесенный ЗРК Patriot, был минимальным/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

Во вторник, 16 мая, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Во время атаки были повреждены два компонента батареи ЗРК Patriot. Об этом пишет CNN со ссылкой на "официального представителя США, знакомого с этим вопросом".

По данным издания, в результате российского обстрела был поврежден генератор батареи Patriot и часть электроники системы.

По словам трех других официальных лиц США, ущерб был минимальным, а один назвал его "незначительным". Система оставалась работоспособной на протяжении всей атаки и оставалась в сети.

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США направили инспекторов для проверки системы ЗРК Patriot. При этом не похоже, что какой-либо из компонентов подвергся прямому попаданию российской ракеты Кинжал или другого боеприпаса.

Одна из версий состоит в том, что обломки падающей ракеты повредили компоненты Patriot, но официальные лица рассматривают и другие варианты.

Повреждение системы Patriot - что известно

Ночью во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

В Минобороны страны-агрессора заявили, что "Кинжал" попал по Patriot.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на такое утверждение спикера российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова.

"Пресс-служба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; его государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат успокоил украинцев, объяснив, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно.

"Я хочу сказать: не переживайте за судьбу Patriot", - сказал он.

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