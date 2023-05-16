В Минобороны высмеяли Россию о якобы уничтожении Patriot своими ракетами

Российское военное руководство заявило, что в ходе ночной ракетной атаки была уничтожена система ЗРК Patriot.
В свою очередь в украинском Минобороны высмеяли подобное заявление россиян.
Российские агрессоры атаковали Киев шестью аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в ночь на 16 мая. В результате успешной работы ВПЛ все ракеты были сбиты.
Спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков при этом заявил, что "Кинжал" попал по Patriot.
В Минобороны с юмором отреагировали на такое утверждение россиян.
"Пресс-служба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; его государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.
Ракетный удар по Киеву 16 мая
16 мая российские оккупанты устроили ракетную атаку на Киев. Это было уже восьмое воздушное нападение на столицу Украины с начала мая. Воздушная тревога объявлялась дважды - в 2:25 и 4:22 утра.
По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.
В остальных районах повреждения не существенны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Смотрите видео о том, как Россия устроила ночную ракетную атаку на Украину:
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