В Минобороны высмеяли Россию о якобы уничтожении Patriot своими ракетами

России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир, иронично написали в Минобороны Украины.

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Patriot / Коллаж Главред, фото Украинский милитарный портал, ГСЧС

Российское военное руководство заявило, что в ходе ночной ракетной атаки была уничтожена система ЗРК Patriot.

В свою очередь в украинском Минобороны высмеяли подобное заявление россиян.

Российские агрессоры атаковали Киев шестью аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в ночь на 16 мая. В результате успешной работы ВПЛ все ракеты были сбиты.

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Спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков при этом заявил, что "Кинжал" попал по Patriot.

В Минобороны с юмором отреагировали на такое утверждение россиян.

"Пресс-служба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; его государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.

Реакция Минобороны Украины на заявление России / скриншот

Ракетный удар по Киеву 16 мая

16 мая российские оккупанты устроили ракетную атаку на Киев. Это было уже восьмое воздушное нападение на столицу Украины с начала мая. Воздушная тревога объявлялась дважды - в 2:25 и 4:22 утра.

По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.

В остальных районах повреждения не существенны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Смотрите видео о том, как Россия устроила ночную ракетную атаку на Украину:

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