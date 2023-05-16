Минобороны РФ опозорилось заявлением об "уничтожении" Patriot

В России Минобороны после ночной ракетной атаки по Украине утверждает, что якобы уничтожило ЗРК Patriot в Киеве.
Там заявили, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс Patriot в Киеве.
В ежедневной сводке ведомство голословно нафантазировало, что в процессе удара, нанесенного по Киеву ночью на 16 мая, "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США".
При этом никаких подробностей или дополнительной информации в подтверждение этого сообщения россияне не привели.
В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отказались комментировать такие заявления врага.
"Мы не будем комментировать заявление Министерства обороны вражеского государства, больше ничего не буду говорить", - заявил Юрий Игнат.
Ракетный удар по Киеву 16 мая 2023
16 мая российские оккупанты устроили ракетную атаку на Киев. Это было уже восьмое воздушное нападение на столицу Украины с начала мая. Воздушная тревога объявлялась дважды - в 2:25 и 4:22 утра.
По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.
В остальных районах повреждения не существенны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Смотрите видео о том, как россия устроила ночную ракетную атаку на Украину:
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