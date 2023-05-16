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Минобороны РФ опозорилось заявлением об "уничтожении" Patriot

Мария Тупик
16 мая 2023, 17:29 обновлено 16 мая, 17:33
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В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отказались комментировать такие заявления врага.
Ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву / Коллаж Главред, фото ГСЧС, en.wikipedia.org

В России Минобороны после ночной ракетной атаки по Украине утверждает, что якобы уничтожило ЗРК Patriot в Киеве.

Там заявили, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс Patriot в Киеве.

В ежедневной сводке ведомство голословно нафантазировало, что в процессе удара, нанесенного по Киеву ночью на 16 мая, "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США".

видео дня

При этом никаких подробностей или дополнительной информации в подтверждение этого сообщения россияне не привели.

В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отказались комментировать такие заявления врага.

"Мы не будем комментировать заявление Министерства обороны вражеского государства, больше ничего не буду говорить", - заявил Юрий Игнат.

Ракетный удар по Киеву 16 мая 2023

16 мая российские оккупанты устроили ракетную атаку на Киев. Это было уже восьмое воздушное нападение на столицу Украины с начала мая. Воздушная тревога объявлялась дважды - в 2:25 и 4:22 утра.

По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.

В остальных районах повреждения не существенны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Смотрите видео о том, как россия устроила ночную ракетную атаку на Украину:

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