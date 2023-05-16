Оккупанты атаковали с земли, воздуха и моря: ночью над Украиной сбили 18 вражеских ракет

Под утро вторника 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Об этом сообщили в своем Telegram-канале Воздушные силы ВСУ.
С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").
"Все ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал Украину ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCum. Все цели были уничтожены защитниками Украины.
"Тактическая авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям оккупантов. В течение суток 15 мая и по состоянию на начало суток 16 мая совершено более двадцати групповых авиаударов", - добавили в Воздушных силах.
Ракетный удар по Киеву 16 мая 2023
16 мая российские оккупанты устроили ракетную атаку на Киев. Это было уже восьмое воздушное нападение на столицу Украины с начала мая. Воздушная тревога объявлялась дважды - в 2:25 и 4:22 утра.
По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.
Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.
В остальных районах повреждения не существенны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
На данный момент информации о пострадавших нет.
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