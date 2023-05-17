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Игнат раскрыл детали, почему ЗРК Patriot невозможно уничтожить "Кинжалом"

Юлия Куришко
17 мая 2023, 09:41 обновлено 17 мая, 10:07
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Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал о специфике Patriot и возможно ли с помощью "Кинжалов" уничтожить дивизион.
Игнат раскрыл детали, почему ЗРК Patriot невозможно уничтожить 'Кинжалом'
Игнат прокомментировал уничтожение Patriot / коллаж Главред: фото: defense.gov, armyinform.com.ua

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат успокоил украинцев, объяснив, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно.

Игнат подчеркнул, что в Воздушных силах вообще не собирались реагировать на нелепые заявления Конашенкова. Особенно с учетом того, что он "уже 8 раз подряд весь состав нашей авиации" уничтожил. Представитель во время телемарафона отметил, что если бы в Украины было такое количество воздушных суден, которые якобы "уничтожили" российские оккупанты, то мы бы уже одержали победу.

"Я хочу сказать: не переживайте за судьбу Patriot", - подчеркнул Игнат.

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Он также объяснил, чем именно является эта ЗРК, которую называют то комплексом, то батареей, то дивизионом, то просто системой. Игнат отметил, что дивизион состоит из командного пункта, радара, а также самих пусковых установок.

"В командном пункте сидит боевая обслуга. Она занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности. Работать командный пункт может в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Последний позволяет без вмешательства человека сбивать воздушные цели, что и было в ночь на 16 мая, - добавил спикер.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок. Каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. И следует понимать, что эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу. Собственно, пуски ракет.

"Уничтожить систему каким-то там "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", - подчеркнул он.

ЗРК Patriot

Патриот-американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Patriot в Украине

Напомним, что в России после ночной ракетной атаки по Украине опозорились заявлением об "уничтожении" Patriot. Там заявили, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс.

США официально отреагировали на информацию о повреждении Patriot. В США отметили, что помогли бы Украине, если бы российские оккупанты действительно повредили Patriot.

ЗРК Patriot впервые сбил гиперзвуковую ракету РФ Кинжал. Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47"Кинжал".

Смотрите видео о масштабной ракетной атаке над Киевом:

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