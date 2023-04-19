ЗРК Patriot поможет Украине доставать российские самолеты на расстоянии до 150 км - Игнат

Этот комплекс позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от границ Украины. Patriot также может сбивать баллистические цели.

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Юрий Игнат рассказал, что ЗРК Patriot может доставать цели на расстоянии 150 км / Фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

Германия сообщила, что в течение последней недели передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии. Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что чем быстрее переданный Германией Украине ЗРК Patriot станет на боевое дежурство, тем оперативнее наши защитники смогут начать выполнять ряд важных задач.

"Еще не видел (ЗРК Patriot, - ред.), но ждем. Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем лучше будет, и сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили", - сказал Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, комплекс дальнобойный, он может доставать цели на расстоянии 150 км.

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"Это позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от наших границ. Комплекс также может сбивать, если это вариант Patriot-3, баллистические цели, правда на расстоянии 40 км, но все же это первый комплекс, который может сбивать такие баллистические ракеты, как "Искандер-М" и другие. Безусловно, это усиление и это исторический шаг, который происходит именно в эти дни", – сказал Игнат.

Представитель ВВС Украины добавил, что страна-агрессор Россия с осени выпустила по Украине 850 крылатых ракет разных типов, среди которых были высокоточные и дальнобойные "Калибры", Х-101, "Искандеры", но своей цели им достичь так и не удалось. Поэтому россияне начали применять более дешевый для них способ – управляемые авиабомбы, а также решили начать летом серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

ЗРК Patriot для Украины

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

9 апреля спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о предстоящих поставках западных систем противовоздушной обороны для борьбы с российской агрессией. По его словам, в ближайшее время в Украину должны поступить зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp-T.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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