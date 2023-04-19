УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ЗРК Patriot поможет Украине доставать российские самолеты на расстоянии до 150 км - Игнат

Анна Ярославская
19 апреля 2023, 12:01 обновлено 19 апреля, 12:26
57
Этот комплекс позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от границ Украины. Patriot также может сбивать баллистические цели.
Юрий Игнат, ЗРК Patriot
Юрий Игнат рассказал, что ЗРК Patriot может доставать цели на расстоянии 150 км / Фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

Германия сообщила, что в течение последней недели передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии. Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что чем быстрее переданный Германией Украине ЗРК Patriot станет на боевое дежурство, тем оперативнее наши защитники смогут начать выполнять ряд важных задач.

"Еще не видел (ЗРК Patriot, - ред.), но ждем. Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем лучше будет, и сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили", - сказал Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, комплекс дальнобойный, он может доставать цели на расстоянии 150 км.

видео дня

"Это позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от наших границ. Комплекс также может сбивать, если это вариант Patriot-3, баллистические цели, правда на расстоянии 40 км, но все же это первый комплекс, который может сбивать такие баллистические ракеты, как "Искандер-М" и другие. Безусловно, это усиление и это исторический шаг, который происходит именно в эти дни", – сказал Игнат.

Представитель ВВС Украины добавил, что страна-агрессор Россия с осени выпустила по Украине 850 крылатых ракет разных типов, среди которых были высокоточные и дальнобойные "Калибры", Х-101, "Искандеры", но своей цели им достичь так и не удалось. Поэтому россияне начали применять более дешевый для них способ – управляемые авиабомбы, а также решили начать летом серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

ЗРК Patriot для Украины

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

9 апреля спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о предстоящих поставках западных систем противовоздушной обороны для борьбы с российской агрессией. По его словам, в ближайшее время в Украину должны поступить зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp-T.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины ЗРК Patriot Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

На Западе опасаются срыва контрнаступления ВСУ из-за дефицита ракет ПВО в Украине – FT

На Западе опасаются срыва контрнаступления ВСУ из-за дефицита ракет ПВО в Украине – FT

12:03 Мир
ЗРК Patriot поможет Украине доставать российские самолеты на расстоянии до 150 км - Игнат

ЗРК Patriot поможет Украине доставать российские самолеты на расстоянии до 150 км - Игнат

12:01 Украина
В ВСУ сказали, почему затихли массированные ракетные удары: "РФ перешла на бюджетный вариант для атак"

В ВСУ сказали, почему затихли массированные ракетные удары: "РФ перешла на бюджетный вариант для атак"

11:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:27

Рамина Эсхакзай рассталась с женихом-юристом через месяц после разрыва помолвки

12:25

Головоломка для самых внимательных: нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги

12:16

"Даже митрополит Епифаний интересовался": танец батюшки в рясе взорвал сеть и вызвал дискуссиюВидео

12:03

На Западе опасаются срыва контрнаступления ВСУ из-за дефицита ракет ПВО в Украине – FTВидео

12:01

ЗРК Patriot поможет Украине доставать российские самолеты на расстоянии до 150 км - Игнат

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:27

Что удешевляет интерьер: 7 предметов, которые портят атмосферу

11:25

Какие комплименты нельзя говорить женщине: 7 опасных фраз

11:18

Был на самом переднем крае фронта: под Бахмутом погиб участник одесского Майдана

11:13

Загадка фильмов "Ангелы Чарли": кем был тот самый Чарли и как сейчас выглядят агенты

Реклама
11:10

В ВСУ сказали, почему затихли массированные ракетные удары: "РФ перешла на бюджетный вариант для атак"Видео

10:57

Ретроградный Меркурий 21 апреля - 15 мая 2023: Овнам - деньги, Львам - задержки, Скорпионам - дежавюВидео

10:47

Умер популярный украинский артист

10:23

"Сидел на полу и истерически плакал": в Сети рассказали о нервном срыве у Путина

10:14

"Путин – самый богатый человек в мире": в СМИ озвучили состояние диктатора РФВидео

09:52

Армия будет держать Бахмут, чтобы не допустить движения войск России в другие города – ВСУВидео

09:45

Чем полезен молодой лук: несколько причин, по которым его нужно употреблять регулярно

09:12

Украина разрабатывала контрнаступление 2 месяца совместно с США: Пионтковский рассказал подробностиВидео

08:53

"Много скандалов, мы не можем переделать законы": в ВСУ заявили, что мобилизация продолжаетсяВидео

08:16

Есть только два человека в России, с которыми Запад готов вести переговорымнение

08:11

Дома его не дождалась невеста: на фронте погиб выпускник КиМУ Василий Матийчук

Реклама
07:51

Первые 24 часа контрнаступления ВСУ могут стать решающими: в США назвали главные факторы успехаВидео

07:42

РФ применяет секретное оружие против Starlink в Украине – The Washington Post

06:48

В Одессе и области прогремели взрывы, оккупанты атаковали регион дронами: что известноФото

06:20

"Совок" - это чума, сколько бы ни лечились последствия - следы заметны всегдамнение

04:10

Как узнать самый большой человеческий страх по знаку зодиака: для каждого свой ответВидео

03:30

Украинские беспилотники могут достать до многих интересных объектов в глубине РФ - экспертВидео

03:20

Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецептВидео

03:10

В прозрачной блузе и бесстыдном мини: Дженна Ортега показала свои "домашние" фото

02:50

"Повар Путина" слетел с катушек: Пригожину готовят Новичок или автокатастрофу – эксперт

02:15

Зачем в правый карман кладут имбирь: деньги домой потекут рекой

01:32

Можно ли дарить 3, 7, 10 или 13 роз и что это означает

00:51

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

00:46

"У Баскова все получалось с этими бабушками": в России узнали, на ком женится путинистВидео

00:40

Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

00:30

В ближайшее время Путин может остановить войну против Украины: Свитан удивил прогнозомВидео

00:22

На что нельзя жаловаться: шесть вещей, на которые лучше не пенять

00:11

"Нужно сделать еще больше": Столтенберг призвал помочь ВСУ с оружием для контрнаступленияВидео

18 апреля, вторник
23:54

Видео впечатляет: Киркоров обновил себе попуВидео

23:16

"Россияне выдыхаются": в ближайшие недели армия РФ может остановить наступление на Бахмут - СвитанВидео

23:06

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
22:56

Поэт и воин Павел Вышебаба развелся с супругой: "Пополнили статистику разорванных браков"Видео

22:44

"Установлены другие факты издевательств": скандал с избиением срочника набирает обороты

22:27

Следующие недели будут критическими для Украины - Белый домВидео

21:45

Получил смертельное ранение: в тяжелых боях за Украину погиб известный рок-музыкантВидео

21:32

Война в Украине закончится в очень близком будущем - БудановВидео

21:31

"Вывалила все": россияне в ужасе от выходки Наташи КоролевойВидео

21:25

Вы будете удивлены: как по месяцу рождения определить точную жизненную проблемуВидео

21:09

"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о ПутинеВидео

20:53

"Оно уже хочется": Positiff готовится к свадьбе с загадочной избранницейВидео

20:45

Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега БарнуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять