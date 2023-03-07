В Украину перебросили первые комплексы ПВО Patriot: в Польше раскрыли детали

Первые батареи комплексов ПВО Patriot уже находятся в Украине, рассказал Мариуш Блащак.

В Украину поставили первые комплексы Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

В Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard, сообщил глава польского Минобороны в интервью газете Razon.

При этом Мариуш Блащак их количество не назвал. Министр уточнил, что с начала военных действий Польша передала Украине вооружений на €2,2 млрд.

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"Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины. Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров", — рассказал Блащак.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Как отметил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, специалисты ВСУ могут овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. Уже есть опыт успешного обучения работе с ПВО IRIS-T и NASAMS – их удалось освоить за несколько недель.

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