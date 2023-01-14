"Это важнее, чем танки Leopard": Польша передаст Украине новую военную помощь – Кулеба

Глава МИД подчеркнул, что на сегодня только три большие темы из всего спектра номенклатуры вооружения остаются "закрытыми".

Кулеба заинтриговал новостями из Польши о поставках нового оружия/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Польша будет поставлять Украине новые виды оружия. Соответствующее решение приняло польское правительство, новости об этом появятся в январе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время беседы с журналистом Вадимом Карпяком. Он отметил, что помощь, которую Украина получит от Польши, серьезнее даже танков Leopard.

"Притом, что все сосредоточились на танках, я хочу отметить Польшу. То, что решило правительство Польши, и появятся в январе эти новости еще по поставкам оружия в Украину, и танков в частности. Это еще важнее, чем Leopard", – рассказал Кулеба.

Он отметил, что на сегодня "закрытыми" остаются лишь три большие темы из всего спектра номенклатуры вооружения. По его словам, речь идет о танках, самолетах и ракетах дальнего радиуса действия.

Также он добавил, что Украина сейчас за полшага до решения темы танков.

Украина может получить танки Leopard

Напомним, Кулеба отмечал, что Украина совсем скоро сможет полностью решить вопрос предоставления танков. Он отметил, что уже 5 стран готовы передать Украине танки Leopard. Глава украинского МИД добавил, что целью Украины является целая танковая бригада из Leopard.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин всё же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

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