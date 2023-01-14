РФ атаковала Харьков, было два 'прилета' ракет С-300: детали

Российские захватчики утром в субботу, 14 января, снова атаковали Харьков. В городе во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", – написал он.
После взрывов в Харькове временно остановили метро на всех линиях. Представитель метрополитена Алексей Битнер назвал причиной остановки метро взрывы в городе. Позже пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила, что движение метро восстановлено.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что было два "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе города.
"Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений – информацию уточняем", – отмечает он.
Взрывы на Киевщине
Напомним, утром в субботу, 14 января, на Киевщине прогремела серия взрывов. Их было слышно в Киеве со стороны нескольких населенных пунктов, расположенных вблизи. Местные жители слышали их около 6 часов утра.
В ВСУ опровергли фейк, который начали разгонять российские пропагандисты, о якобы наступлении с севера. После этого глава Киевской ОВА сообщил, что утром 14 января на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области было возгорание. На месте работают соответствующие службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
После этого о серии взрывов сообщили в Запорожье. В Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что взрывы слышали в Очакове Николаевской области.
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