Украина получит "убийцу баллистических ракет": Италия передаст батареи ЗРК SAMP/T - СМИ

По данным СМИ, ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

ЗРК SAMP/T / mil.gov.ua

В Италии правительство приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая способна сбивать баллистические ракеты.

Как пишет RID, "зеленый свет" был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони.

"Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится всего пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE - и некоторых политиков в правительственном большинстве", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

"Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и в настоящее время детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы", - говорится в материале.

Справка: батарея ЗРК SAMP/T основана на перехватчике ASTER 30 Block 1 и является эффективной системой в основном против крылатых и противорадиолокационных ракет, больших беспилотников, а также имеет ограниченный антибаллистический потенциал (против ракет малой дальности).

Недавно стало известно, что США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. В этот пакет войдут мощные БМП, ракеты и боеприпасы. В частности, известно, что Америка собирается предоставить около 50 боевых машин пехоты Bradley.

Кроме того, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках большого пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

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