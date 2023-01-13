glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина получит "убийцу баллистических ракет": Италия передаст батареи ЗРК SAMP/T - СМИ

13 января 2023, 23:42
По данным СМИ, ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".
ЗРК SAMP/T
ЗРК SAMP/T / mil.gov.ua

В Италии правительство приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая способна сбивать баллистические ракеты.

Как пишет RID, "зеленый свет" был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони.

"Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится всего пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE - и некоторых политиков в правительственном большинстве", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

"Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и в настоящее время детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы", - говорится в материале.

Справка: батарея ЗРК SAMP/T основана на перехватчике ASTER 30 Block 1 и является эффективной системой в основном против крылатых и противорадиолокационных ракет, больших беспилотников, а также имеет ограниченный антибаллистический потенциал (против ракет малой дальности).

Недавно стало известно, что США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. В этот пакет войдут мощные БМП, ракеты и боеприпасы. В частности, известно, что Америка собирается предоставить около 50 боевых машин пехоты Bradley.

Кроме того, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках большого пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Читайте также:

война в Украине Италия ЗРК война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:42

Украина получит "убийцу баллистических ракет": Италия передаст батареи ЗРК SAMP/T - СМИ

23:30

Будет новый усиленный раунд: весной могут начаться тяжелые бои в Украине - NYTВидео

23:10

"Начнется жесткое наступление": астролог назвала переломный месяц войны и бегства россиян из УкраиныВидео

22:56

Везет далеко не всем: почему кошки встречают хозяев у двери

22:54

Зачем покупать самое дешевое туалетное мыло: 3 бытовые хитрости, о которых мало кто знает

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:28

Известный актер поплатился за осуждение войны России против Украины

22:19

Певица MamaRika в нижнем белье показала целлюлит, который наела за праздники

22:16

ВСУ ликвидировали однофамильца легендарной снайпера Второй Мировой

22:15

"Мы за полшага до решения": уже 5 стран готовы передать Украине танки Leopard - КулебаВидео

Реклама
22:12

Черенок от лопаты: фанаты забеспокоились из-за худобы российской певицы-путинистки

21:43

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

21:38

Место адских боев: бойцы ВСУ показали, как защищают СоледарФотоВидео

21:37

Еще одного российского актера, который поддержал Украину, признали иногентомВидео

21:25

Счастье постучалось в двери: 7 имен, которые приносят своим владелицам удачуВидео

21:18

Все время кашляет: у Путина серьезные проблемы со здоровьем, скрыть уже невозможно - экспертВидео

20:35

После 2 лет страданий и борьбы: Макс Чмерковский станет отцом во второй разВидео

20:24

Волосы будут тусклые и начнут ломаться: 5 самых распространенных ошибок во время мытья головыВидео

20:24

Украину атакует рекордная жара: синоптик назвала дату резкого потепленияВидео

20:21

Звезда Эмили в Париже примерила красный латексный корсет: "Богиня среди нас"

19:53

"Маленькое сердечко разорвалось": в Очакове 3-летний мальчик испугался взрыва и умерВидео

Реклама
19:49

Любовь Путина Алина Кабаева появилась на публике и показала подросших детейВидео

19:42

Влад Росс. Что ждет Россию и Путина в 2023 годуВидеоблоги

19:21

Уже даже тупые росвоенкоры прекратили писать о котле в Соледаремнение

19:18

Многозначительно подняла брови: Кейт Миддлтон отреагировала на провокационные мемуары принца гарри

19:10

Украина начала получать тяжелую технику - ЕрмакВидео

18:44

Секрет раскрыт: стала известна личность красавчика, с которым страстно обжималась Ани Лорак

18:17

Гороскоп на завтра 14 января: Овнам – кредит, Рыбам – зависть, Близнецам - нетерпливостьВидео

18:15

Танки Leopard и Challenger 2 для Украины: Германия и Британия готовы объявить решение - СМИВидео

18:00

Гороскоп на неделю 16-22 января 2023: Овнам – творчество, Ракам – напряженность, Рыбам – риск

17:49

"Могут до 120-125 ракет пускать": Подоляк назвал следующую цель России в УкраинеВидео

17:37

Друг принцессы Дианы в ужасе: принц Гарри получил жесткий ответ за свои откровенияВидео

17:30

Путин пытается купить лояльность русской бедноты, но не спасает их от нищеты – Bloomberg

17:08

"Суровикин уже никто и звать его никак": Жданов рассказал о последствиях рокировок в Генштабе РФВидео

17:01

Почему забор с ромбиками был гордостью СССР, а его создатель сбежал в США

16:42

Ни одна из сторон не контролирует Соледар - Ермак

16:34

В России грандиозный скандал: Пригожин устроил публичную истерику и набросился на российскую армиюВидео

16:23

Украинцам будут меньше отключать свет: эксперт назвал важное условиеВидео

16:18

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

16:17

Инвалидность и крест на карьере: Волочкова рискует больше никогда не сесть на шпагатВидео

16:16

"Вова меня убьет!": Даша Кацурина рассказала, о чем Дантес общается с ее 6-летней дочерьюВидео

Реклама
15:47

Впервые на украинском телевидении: жена Арестовича в Сніданку з 1+1 дала интервью о мужеВидео

15:25

"Помогут оставаться незаметными", - волонтеры передали воинам-спецназначителям спецодежду из Германии

15:21

Израиль даст Украине технологии оповещения об угрозах ракет и дронов - посол

15:01

Рэпер Канье Уэст тайно снова женился - СМИВидео

14:53

Тело российского фигуриста начало синеть: что известноВидео

14:45

Сжимал кулаки и хватался за руку: странное поведение Путина может говорить о его болезнях — СМИВидео

14:41

Катя или Саша: Холостяк сравнил девушек с яхтами и объяснил свой выборВидео

14:23

"Мрази завистливые": жирный предатель Джиган обматерил всех, кто считает его полнымВидео

14:12

"Переговоры с РФ - ловушка для Украины": Россия не стремится к миру, ей нужна пауза - КулебаВидео

14:08

Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал "формулу победы" над РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять