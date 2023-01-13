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Танки Leopard и Challenger 2 для Украины: Германия и Британия готовы объявить решение - СМИ

13 января 2023, 18:15
СМИ сообщают, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления отправке танков Leopard.
Танки Leopard и бронетранспортеры M113
Танки Leopard и бронетранспортеры M113 / Bundeswehr, mil.in.ua

Власи Германии уже с 16 января может объявить свое решение о поставке Украине танков Leopard.

Как сообщает Bloomberg, Германия имеет положительный результат в пользу Украины.

В СМИ сообщают со ссылкой на двух чиновников, знакомых с мнением немецкого правительства, что в связи с увеличением количества призывов к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, решит предоставить Leopard.

"Ожидается, что решение будет принято до встречи высокопоставленных чиновников обороны стран-союзников на американской авиабазе Рамштайн 20 января. Сообщается, что на встрече министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направит четкое сообщение о Leopard", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления отправке танков Leopard или что он может позволить таким странам, как Польша и Финляндия, отправить свои собственные Leopard в Украину.

Справка: Leopard способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью.

Танк способен развивать скорость до 68 км/ч. Также следует отметить, что танк имеет реверсный ход на уровне 31 км/ч, что имеет огромное значение в ситуации, когда необходимо отойти с поля боя. Кроме того, для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 нужно всего 10 сек.

Передача танков Challenger 2 Украине

Кроме того, Великобритания также может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января.

The Guardian со ссылкой на собственные источники пишут, что Украина уверена, что Британия объявит о планах отправить свои танки украинским воинам в ближайшее время, что, как ожидается, поможет Германии разрешить поставки своих танков Leopard 2 из третьих стран.

"Официальное объявление правительства Риши Сунака ожидается в понедельник, а в Лондоне уже якобы приняли решение в пользу передачи машин Украине. 10 переданных Challenger 2 не изменят ситуацию на поле боя, но станут прецедентом, когда западная страна впервые передала тяжелую бронетехнику Украине", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны Британии отказались давать официальные комментарии на этот счет.

Справка: Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.

Украина получит танки Leopard 2

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

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