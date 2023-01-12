Танки Leopard для Украины: у Шольца призвали Берлин не мешать поставкам от других стран

ФРГ не должна допустить срыва поставок Украине танков Leopard из-за своей сложившейся позиции, сказал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Германия не должна стоять на пути получения Украиной танков Leopard - Хабек / Коллаж Bundeswehr, УНИАН

Действия Германии не должны привести к тому, чтобы произошел срыв поставок танков Leopard Украине. Берлину следует разрешить другим странам поставлять такую военную технику Киеву. Об этом заявил вице-канцлер немецкого правительства Роберт Хабек.

Как сообщает Welt, он сказал о том, что Германия должна разрешить другим странам передачу танков Leopard Украине. Берлину не следует препятствовать отправке данной тяжелой военной техники Киеву другими государствами.

"Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствием принятию решения другими... Соответственно Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - подчеркнул Роберт Хабек.

Украина получит танки Leopard 2

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

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