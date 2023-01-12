Позиция Шольца по танкам Leopard зависит от Байдена - Politico

Планы Лондона по поставкам Украине танков Challenger 2 не изменят позицию правительства Германии, которое до сих пор не решилось передать танки Leopard Киеву.

Британские танки для Украины не изменят позицию Шольца / Фото УНИАН, Википедия

Стремление Великобритании поставлять Украине боевые танки — головная боль для Олафа Шольца, но маловероятно, что канцлер Германии преодолеет свое нежелание отправлять тяжелую немецкую бронетехнику Киеву, если этого не сделает Вашингтон. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что пресс-секретарь Шольца заявил в среду, что планы Лондона по поставке Украине танков Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии, которое до сих пор отвергает призывы к Берлину передать Киеву мощные немецкие танки Leopard 2.

Варшава предложила поставлять "Леопарды" немецкого производства через более широкий альянс европейских стран. Большим препятствием для этих поставок является то, что Берлин должен дать добро на реэкспорт оружия немецкого производства.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", — заявил пресс-секретарь Штеффен Хебестрайт на пресс-конференции в Берлине.

Он добавил, что ему неизвестно о каких-либо официальных запросах стран-партнеров о совместной поставке танков "Леопард" украинской армии.

Выступая на условиях анонимности, два немецких чиновника заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе выступил с заявлением о совместной поставке в Украину немецких и американских БМП.

Хебестрейт заявил в среду, что решение Шольца и Байдена ознаменовало "качественно новый шаг" в поддержку Украины, и подчеркнул, что союзникам "должно быть по ходу дела видно", какие дополнительные шаги можно предпринять в "международной координации".

Тем не менее, британские планы, которые, как ожидается, будут официально объявлены на встрече западных представителей министерства обороны на военной базе Рамштайн в Германии 20 января, вероятно, усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая поставит Украине современные боевые танки западного производства.

Военная помощь Украине

11 января стало известно, что Великобритания разрабатывает механизм передачи Украине танков для борьбы с российской агрессией. Такое поручение британский премьер-министр Риши Сунак дал министру обороны Бену Уоллесу.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании сказал: "Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военной технологии нового поколения, которая поможет выиграть эту войну".

Ранее сообщалось, что уже несколько недель ведутся переговоры" о поставке украинским вооруженным силам некоторого количества основных боевых танков Challenger 2 британской армии.

Президент Польши Анджей Дуда, который 11 января приехал во Львов, заявил, что его страна передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard в рамках международной помощи по отражению российской агрессии.

"Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Танки Leopard будут предоставлены в рамках коалиции", - заявил Дуда после встречи во Львове с президентом Зеленским и президентом Литвы Науседой.

По его словам, решение о формировании такой международной коалиции уже принято.

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