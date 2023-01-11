Сунак дал "зеленый свет" на передачу Украине танков - Evening Standard

На Даунинг-стрит заявили об ускорении поддержки Украины с помощью военных технологий.

Риши Сунак дал "зеленый свет" на отправку танков в Украину / Коллаж Defenceimagery.mod.uk

Великобритания разрабатывает механизм передачи Украине танков для борьбы с российской агрессией.

Такое поручение британский премьер-министр Риши Сунак дал министру обороны Бену Уоллесу, пишет Evening Standard.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании сказал: "Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военной технологии нового поколения, которая поможет выиграть эту войну".

По его словам, Сунак сказал президенту Владимиру Зеленскому о том, что Великобритания предоставит Украине все, что в ее силах.

"Премьер-министр попросил министра обороны поработать с партнерами в ближайшие недели, чтобы обсудить, как мы можем пойти еще дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков", - подчеркнул представитель британского премьера.

На Даунинг-стрит заявили, что Великобритания стремится ускорить поддержку Киева, чтобы помочь ему выиграть войну против режима Владимира Путина.

На фоне сообщений о том, что Британия рассматривает возможность снабжать дюжиной танков Challenger II, танки могут стать "способностью, которая изменит правила игры".

Challenger 2 ("Соперник")

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса 75 тонн, экипаж 4 человека.

Вооружение:

Пушка 120-мм L30E4;

Длина ствола, калибров 55;

Боекомплект пушки 52;

Прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;

Пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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