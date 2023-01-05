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Адаптированы к любым условиям: Украина получит от Франции БТР ACMAT Bastion

5 января 2023, 11:47
Еще осенью в СМИ появилась информация о возможной передаче Bastion Украине Францией. Теперь этот факт получил официальное подтверждение.
БТР ACMAT Bastion, Зеленский, Макрон
Зеленский и Макрон договорились о помощи Украине / Фото Википедия, Офис президента

В рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Еще осенью в СМИ появилась информация о возможной передаче Bastion Украине Францией. Теперь этот факт получил официальное подтверждение.

"Провел длительный и детальный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира", - написал Зеленский 4 января в Telegram.

Объемы и сроки поставки этих БТР ACMAT Bastion пока что не уточняются.

Что известно о БТР ACMAT Bastion

Многоцелевой БТР ACMAT Bastion производится французской компанией Acmat. Он классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник.

Франция активно поставляла Bastion в Африку, Северную Америку и на Ближний Восток. Изначально он был создан для французского спецназа в условиях африканского континента, поэтому он адаптирован к разному климату.

ACMAT Bastion впервые был представлен в 2010 году в Великобритании на выставке вооружений DSEI. В 2015 году Пентагон закупил 62 таких бронетранспортера для передачи разным миссиям, действующим в странах Африки.

БТР ACMAT Bastion
БТР ACMAT Bastion был создан для французского спецназа в условиях африканского континента / Фото Википедия

ACMAT Bastion построен на шасси бронеавтомобиля VLRA. Вес БТР – 12 тонн. Он вмещает от 5 до 10 бойцов десанта в зависимости от модификации, экипаж – 2 человека. Развивает скорость до 110 км в час, дальность хода – 1400 км.

Оснащен броней Stanag 459, защищающей экипаж от боеприпасов калибром 7,62 мм и осколков мин. Основное вооружение – 12,7 или 7,62 мм пулемет с возможностью дистанционного управления.

Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена готова в ближайшие дни и недели объявить о новом пакете оборонной помощи Украине. Об этом заявил на брифинге 4 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По данным СМИ, в новый пакет военной помощи могут войти дополнительные установки HIMARS.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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