США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие недели

Боевые действия в Украине будут продолжаться еще достаточно длительное время. Поэтому США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи Украине / Фото defense.gov

Администрация президента США Джо Байдена готова в ближайшие дни и недели объявить о новом пакете оборонной помощи Украине.

Об этом заявил на брифинге 4 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Боевые действия на востоке Украины в последние несколько недель были особенно интенсивными. Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться еще достаточно длительное время", – сказал Кирби.

Именно поэтому США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

"Вы увидите, как мы продолжим делать это в ближайшие дни и недели", – сказал представитель Белого дома.

В то же время корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что в новый пакет военной помощи могут войти дополнительные установки HIMARS.

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Военная помощь США Украине

Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина обязательно получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии.

"Если суммировать все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени", - говорил Кулеба.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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