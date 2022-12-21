ВСУ получат системы Patriot: США выделили Украине военную помощь на $1,85 млрд

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

США выделили Украине новый пакет военной помощи / ua.depositphotos.com, Википедия

Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить Украине военную помощь на сумму 1 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я делегирую Государственному секретарю полномочия распорядиться об использовании оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на сумму до 1 миллиарда долларов, оказать помощь и принять решения, необходимые в соответствии с такого раздела", - сказано в сообщении.

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом информирует Госдепартамент США.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО", - отметил Блинкен.

Передача Украине систем ПВО Patriot

Президент Владимир Зеленский говорил, что ведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждение этой информации.

Также Песков считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

В США ответили на угрозы РФ после того, как стало известно о намерениях Вашингтона передать Киеву системы ПВО Patriot. В частности, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что реакция Кремля на решение Вашингтона не повлияет на военную помощь США Украине.

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