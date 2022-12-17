"Украина должна выстоять": Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $38 млрд помощи

В Белом доме заявили, что США должны помочь Украине иметь лучшую позицию на поле боя и при необходимости – во время переговоров.

Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $38 млрд помощи Украине/ ua.depositphotos.com, Twitter Jake Sullivan

Президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить почти 38 миллиардов долларов для предоставления дополнительной финансовой помощи Украине.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Голос Америки. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны помочь Украине иметь лучшую позицию на поле боя, и возможно при необходимости – лучшую позицию во время переговоров.

"Мы знаем, что наша работа заключается в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в наилучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, украинцы оказались в наилучшей возможной позиции за столом переговоров", – отмечает Салливан.

Он добавил, что Украина должна выстоять в противостоянии со страной-агрессором РФ, и США делают всё возможное, чтобы поддержать ее в этом.

"Мы обратились к Конгрессу и попросили значительное количество дополнительных ресурсов, чтобы иметь возможность продолжать помогать Украине средствами для ведения этой войны. Мы уверены, что получим для этого сильную поддержку обеих партий. И любая надежда Путина на то, что мы откажемся от нашей поддержки или уменьшим нашу поддержку, я думаю, с каждым месяцем угасает", – подчеркнул советник Белого дома по вопросам нацбезопасности.

Помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 275 млн долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден. В пресс-службе президента США подчеркнули, что выделенные средства, среди прочего, предусматривают закупку оборонных средств, а также военное обучение и оказание помощи Украине.

Также стало известно, что США завершают подготовку по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot. Эти системы могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе, сказал министр обороны Украины.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США готовы предоставлять Украине специальное оборудование, чтобы энергетики могли быстрее восстанавливать энергообъекты и возвращать свет в дома украинцев после российских ракетных обстрелов.

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