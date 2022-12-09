Четверть миллиарда долларов для ВСУ: Байден объявил о новом пакете военной помощи

Предусматривается закупка оборонных средств, а также военное обучение и оказание помощи Украине.

Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине / Коллаж Reuters, УНИАН

Соединенные Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 275 млн долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден. Соответствующее сообщение размещено на сайте Белого дома.

В пресс-службе президента США подчеркнули, что выделенные средства, среди прочего, предусматривают закупку оборонных средств, а также военное обучение и оказание помощи Украине.

Что известно о новом пакете помощи США Украине

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи могут войти системы противодействия дронам, а также большое количество боеприпасов.

Отмечается, что речь идет про высокотехнологичные системы, которые могут использоваться для обнаружения и противодействия беспилотникам.

В то же время Киеву передадут 80 тысяч патронов для гаубиц 155 мм калибра, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, военные автомобили Humvee и генераторы.

Военная помощь Запада Украине

Напомним, неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

Читайте еще: