Системы борьбы с дронами и боеприпасы: США передадут Украине новый пакет помощи на $275 млн - СМИ

Какие именно средства борьбы с дронами или какие другие средства ПВО войдут в состав пакета, не сообщается. Официально Вашингтон объявит о решении 9 декабря.

США передадут Украине новый пакет помощи на $275 млн / УНИАН

США готовятся объявить о новом пакете военной помощи для Украины на $275 миллионов. В него могут войти системы противодействия дронам, а также большое количество боеприпасов.

Об этом пишет издание AP с ссылкой на источники. По информации журналистов, официально Вашингтон объявит о решении в пятницу, 9 декабря.

Какие именно средства борьбы с атаками дронов или какие другие средства ПВО войдут в состав пакета, не сообщается.

Отмечается, что речь идет про высокотехнологичные системы, которые могут использоваться для обнаружения и противодействия беспилотникам.

В то же время Киеву передадут 80 тысяч патронов для гаубиц 155 мм калибра, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, военные автомобили Humvee и генераторы.

Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать сообщения о новом пакете помощи. Содержание и размер пакетов могут меняться до тех пор, пока соответствующие указы не будут подписаны президентом.

Сумма в размере $275 млн долларов будет покрыта за счет специальных президентских полномочий, которые позволяют администрации оперативно передавать вооружение со складов Пентагона без одобрения Конгресса.

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что Министерство обороны США закупит для Вооруженных Сил Украины реактивные боеприпасы с лазерной наводкой. Оружие и оборудование, закупаемые у американских оборонных компаний, представляют отдельную категорию военной помощи Украине.

Закупки включают 70-мм ракеты с лазерной наводкой на сумму 22,6 миллиона долларов США. Речь идет о ракетах APKWS.

В начале декабря стало известно, что американская компания BAE Systems успешно завершила дополнительные испытания 70 мм ракет с APKWS для противодействия беспилотникам. Эти ракеты калибра 70 мм оснащены системой лазерного наведения. Такие боеприпасы Украина должна получить в рамках оборонной помощи.

Военная помощь США Украине

В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 млрд долларов. Из них 800 млн долларов выделили на военную помощь Украине.

Как говорится в заявлении на сайте Комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил, обе палаты Конгресса США одобрили проект.

Стоит отметить, что оборонный бюджет США на 45 млрд больше, чем просил президент Джо Байден. На поддержку Украины также выделили больше средств, чем предлагал глава Белого дома.

Ранее Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине. Всего Пентагон одобрил отправку восьми таких систем украинской армии.

В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

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