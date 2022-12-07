glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год: 800 млн пойдет на помощь Украине

7 декабря 2022, 11:13
800 млн долларов выделили на военную помощь Украине. Это больше средств, чем предлагал глава Белого дома Джо Байден. Обе палаты Конгресса США одобрили проект.
Украина, США
На поддержку Украины также выделили больше средств, чем предлагал Байден / Фото Reuters

В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 млрд долларов. Из них 800 млн долларов выделили на военную помощь Украине.

Как говорится в заявлении на сайте Комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил, обе палаты Конгресса США одобрили проект.

Стоит отметить, что оборонный бюджет США на 45 млрд больше, чем просил президент Джо Байден. На поддержку Украины также выделили больше средств, чем предлагал глава Белого дома.

Кроме того, в бюджете также заложено более 6 млрд долларов для сдерживания России в районе операций Европейского командования. Также в Конгрессе согласились выделить 225 млн долларов для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.

Также документ продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией на пять лет и содержит пункт о необходимости повысить энергетическую устойчивость, чтобы снизить зависимость от российского топлива.

Военная помощь США Украине

Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине. Всего Пентагон одобрил отправку восьми таких систем украинской армии.

В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

Другие новости:

война в Украине новости США военная помощь поставки оружия война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:57

"Я не стал героем": Положинский рассказал, приходилось ли ему убивать врагов на фронте

11:54

Студенты всегда ждали его лекций: на фронте погиб преподаватель истории из Каменец-Подольского

11:45

Вернулся из Польши на войну и сбил 50 целей РФ: невероятная история украинского зенитчикаВидео

11:34

"Будем поддерживать столько, сколько надо": в США уточнили, поддержат ли полное освобождение УкраиныВидео

11:13

В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год: 800 млн пойдет на помощь Украине

Реклама
10:55

В Минагрополитики спрогнозировали, как повлияют отключения света на цены на продуктыВидео

10:37

В Мелитополе пытались подорвать коллаборанта, который "крышевал" бизнес

10:00

Русские за неполный год в Украине потеряли больше людей, чем США во Вьетнаме за 10 лет – NewsweekВидео

09:45

Гороскоп Таро для Раков на 2023 год: в феврале - большая удача, в июне - исполнение желанийВидео

09:43

Орбакайте и Николаев публично поддержали Пугачеву, назвавшую россиян "тварями и лицемерами"Видео

09:40

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2022: Близнецам – травмы, Львам – деньги, а Рыбам – нервы

09:15

"Опасность высокая": астролог спрогнозировала, когда ждать новых ударов врагов по энергосистемеВидео

09:10

Все переигралось: Арестович рассказал, зачем России масштабные ракетные обстрелы УкраиныВидео

09:05

Они нас уже боятся и будут бояться еще большемнение

09:00

Полнолуние 8 декабря 2022: Близнецам - популярность, Скорпионам - ссоры, Тельцам - помощьВидео

08:44

Позор России увидел весь мир: эксперт раскрыл детали взрывов на аэродромах в РФВидео

08:41

"Если ты - свинья": путинистка Цыганова "погнала" Лепса воевать на ДонбассВидео

08:14

Среди белорусских военных растет недовольство из-за попыток втянуть их в войну - ГенштабВидео

07:48

Защитники Украины "умножили на ноль" наемников из ЧВК "Вагнер"Видео

07:17

Кремль готовит вторую волну мобилизации – ISW

Реклама
07:10

Как вернуть блеск золотым украшениям: 2 простых способа, о которых мало кто догадывается

06:39

"Зима - ключевой этап войны": Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

06:20

Путин рискует, активно используя двойниковмнение

06:00

День украинского платка: что нужно знать о празднике

05:00

"Это фейк": скандальный Орбан попытался оправдаться после блокирования помощи Украине от ЕСВидео

05:00

Поздравления с Новым 2023 годом: яркие открытки, теплые слова для детей и взрослыхФото

05:00

День Екатерины: теплые поздравления, открытки и картинки для прекрасной именинницы

04:25

Резкое потепление под +10º: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

03:57

"Банщик что-то воткнул пока парил": Волочкова с задранной ногой рассказала о своем испугеВидео

03:55

Между нами 34 года разницы: Лолита приоткрыла тайну личной жизни

03:24

Надежда Мейхер случайно обнажила татуировку на пикантном месте

02:55

Чтобы окна зимой были идеально чистыми: самый простой способ убрать конденсат

02:10

Фортуна всегда на их стороне: топ-3 знака Зодиака с сильнейшим ангелом-хранителемВидео

01:35

"Мешок" можно будет завязать: эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут устроить врагам капкан в КрымуВидео

01:00

"Подойдем к Крыму": эксперт назвал территории, которые ВСУ освободят до конца года

00:51

Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечьВидео

00:05

"Может быть эскалация": разъяренный Путин может нанести удар после взрывов на аэродромах - CNNВидео

06 декабря, вторник
23:45

"Работает вражеская артиллерия": Жданов заявил о колоссальных потерях Украины под БахмутомВидео

23:40

"Бавовна" на аэродроме в Курске: черный дым было видно даже со спутникаВидео

23:25

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

Реклама
23:18

Проживет даже с истеричкой: имена самых терпеливых мужчин, которые влюбляются до умопомраченияВидео

22:49

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

22:30

Германия наотрез отказалась передавать ЗРК Patriot Украине

21:56

Россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах - Reuters

21:41

Обезьяна стянула тесный топ с огромного декольте бывшей "Мисс Перу"Видео

21:32

Продажный патриотизм: российские звезды-пропагандисты не заплатили миллионы рублей налогов

21:22

"Содержала любовников": Соседов снова позавидовал Пугачевой

21:21

"Надо правильно организовать": Путина и его режим можно уничтожить, но есть лишь 1 способ - ЯковенкоВидео

20:47

У Зеленского резко прошлись по результатам "спецоперации" РФ

20:33

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала о разговоре с провидцем о судьбе Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять