В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год: 800 млн пойдет на помощь Украине

800 млн долларов выделили на военную помощь Украине. Это больше средств, чем предлагал глава Белого дома Джо Байден. Обе палаты Конгресса США одобрили проект.

На поддержку Украины также выделили больше средств, чем предлагал Байден / Фото Reuters

В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 млрд долларов. Из них 800 млн долларов выделили на военную помощь Украине.

Как говорится в заявлении на сайте Комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил, обе палаты Конгресса США одобрили проект.

Стоит отметить, что оборонный бюджет США на 45 млрд больше, чем просил президент Джо Байден. На поддержку Украины также выделили больше средств, чем предлагал глава Белого дома.

Кроме того, в бюджете также заложено более 6 млрд долларов для сдерживания России в районе операций Европейского командования. Также в Конгрессе согласились выделить 225 млн долларов для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.

Также документ продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией на пять лет и содержит пункт о необходимости повысить энергетическую устойчивость, чтобы снизить зависимость от российского топлива.

Военная помощь США Украине

Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине. Всего Пентагон одобрил отправку восьми таких систем украинской армии.

В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

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