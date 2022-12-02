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Наносят "хирургические удары": в США испытали ракеты с APKWS против дронов

2 декабря 2022, 10:54

Ракеты с наводкой APKWS эффективны против стационарных и подвижных целей и могут запускаться с самолетов, вертолетов, грузовиков, катеров и боевых модулей.

70-мм ракета з APKWS
70-мм ракеты с APKWS прошли дополнительные испытания / Фото: BAE Systems

Американская компания BAE Systems успешно завершила дополнительные испытания 70 мм ракет с APKWS для противодействия беспилотникам. Эти ракеты калибра 70 мм оснащены системой лазерного наведения. Такие боеприпасы Украина должна получить в рамках оборонной помощи.

Как сообщает пресс-служба компании, во время испытаний в Южной Аризоне из контейнерной системы вооружения были выпущены пять управляемых ракет APKWS. Они уничтожили все цели, включая быстро движущиеся беспилотники.

Высокоточный боеприпас представляет собой недорогое сверхзвуковое ударное оружие с большой боеголовкой.

Компания отмечает, что комплект лазерной наводки позволяет самолетам и вертолетам наносить "хирургические удары" с расстояния свыше 3 км.

Входящий в комплект неконтактный взрыватель позволяет ракете поражать цель без прямого контакта.

Ракета з APKWS
Ракета с APKWS представляет собой недорогое сверхзвуковое ударное оружие с большой боеголовкой / Фото: BAE Systems

Ракеты с наводкой APKWS эффективны против бронированных, стационарных и подвижных целей и могут запускаться с самолетов, вертолетов, грузовиков, катеров и боевых модулей.

Как сообщал The Washington Post, Министерство обороны США закупит для Вооруженных Сил Украины реактивные боеприпасы с лазерной наводкой. Оружие и оборудование, закупаемые у американских оборонных компаний, представляют отдельную категорию военной помощи Украине.

Закупки включают 70-мм ракеты с лазерной наводкой на сумму 22,6 миллиона долларов США. Речь идет о ракетах APKWS.

Как сообщал Главред, Великобритания передала Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone 2. Их дальность полета с воздуха – 60 километров, с наземных платформ – около 12 км. Украинские войска используют ракеты для ударов по вражеским бронемашинам. В Киеве уже поблагодарили Лондон и заявили, что вооруженная демократия является лучшей гарантией свободы.

Напомним, Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые будут поставлены Украине. Всего Пентагон одобрил отправку восьми таких систем украинской армии.

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