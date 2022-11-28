Дальность с воздуха – 60 км: Британия передала Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone 2

Британские военный самолет с ракетами Brimstone 2 / Скриншот видео Минобороны Великобритании

Великобритания передала Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone 2. Их дальность полета с воздуха – 60 километров, с наземных платформ – около 12 км. Украинские войска используют ракеты для ударов по вражеским бронемашинам. В Киеве уже поблагодарили Лондон и заявили, что вооруженная демократия является лучшей гарантией свободы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании, Украина получит новейшие ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2.

Применение ракет предыдущей модификации, которые были переданы Киеву ранее, по мнению Лондона, сыграли решающую роль в сдерживании наступления России.

Ракеты Brimstone 2 / Скриншот Минобороны Британии

Самолет с ракетами Brimstone 2 / Скриншот видео Минобороны Великобритании

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2", - отметили в военном ведомстве.

Справка

Brimstone 2

Ракета Brimstone – управляемая ракета, отличающаяся высокоточным наведением цели. Ее разрабатывали для запусков с самолетов для нанесения ударов по наземным целям противника. Украинские войска с успехом применяют такие ракеты для поражения вражеских танков и бронетранспортеров.

Новая версия – Brimstone 2 – оснащена более совершенной головкой самонаведения, модульной конструкцией, улучшенным планером и обновленным программным обеспечением. После модификации дальность полета с воздуха увеличилась до 60 км. При запуске с наземных платформ дальность составляет приблизительно 12 километров.

Одна ракета стоит приблизительно 175 тысяч фунтов стерлингов.

Реакция Украины на ракеты Brimstone 2 от Британии

Секретарь СНБО Алексей Данилов поблагодарил Лондон за такой шаг. Он отметил, что вооруженная демократия является настоящей гарантией свободы.

"Спасибо настоящим друзьям! Лучшая гарантия свободы и демократии – это вооруженная демократия. И чем более современное вооружение – тем сильнее гарантии!" – подчеркнул Данилов.

Военная помощь Великобритании для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Лондон передаст Украине три пакета военной помощи на 3 миллиона фунтов стерлингов. Клеверли подчеркнул, что королевство будет оказывать помощь Украине не на словах, а на деле.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Британии Риши Сунак в своей речи должен заявить о сохранении или увеличении военной помощи Украине.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны", - намерен, по версии журналистов, сказать Сунак.

Смотрите видео ТСН - Британия предоставила Украине ракеты ПВО

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