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"Слова не защитят от ракет": глава МИД Британии после встречи с Зеленским пообещал помощь Украине

25 ноября 2022, 13:00

Великобритания собирается предоставить Украине пакет поддержки объемом в три миллиона фунтов (134 млн грн).

Владимир Зеленский и Джеймс Клеверли
Глава МИД Британии после встречи с Зеленским пообещал помощь Украине/ Офис президента Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в пятницу, 25 ноября, находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сначала Клеверли опубликовал на своей странице в Twitter совместное фото с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В подписи к снимку он отметил, что слова не защитят от ракет и не зажгут свет, поэтому нужно оказывать Украине конкретную поддержку.

"Слов недостаточно. Слова не зажгут свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку Украине", – написал он.

Джеймс Клеверли и Дмитрий Кулеба
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После этого Клеверли сообщил в Twitter, что он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В подписи к совместному фото с лидером Украины он еще раз подчеркнул, что его государство будет оказывать конкретную поддержку Украине, а не только на словах.

Владимир Зеленский и Джеймс Клеверли
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О проведенной встрече также сообщил президент Владимир Зеленский. Он опубликовал соответствующее фото и поблагодарил Великобританию за помощь.

"Великобритания рядом с Украиной в это определяющее для нас время. Мы никогда не забудем этого. Спасибо государственному секретарю по иностранным делам Великобритании Джеймсу Клеверли за визит!", – отмечает президент.

Владимир Зеленский и Джеймс Клеверли
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Согласно данным СМИ, Великобритания собирается предоставить Украине пакет поддержки в размере трех миллионов фунтов (134 млн грн). Как предполагается, эти средства будут направлены на реконструкцию школ, скорую медицинскую помощь, помощь жертвам сексуального насилия и т.д.

Военная помощь Украине от Великобритании

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес во время встречи в Осло с союзниками.

Также Великобритания поставляет Украине модернизированные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2 – их дальность пуска вдвое больше ранее переданных ракет Brimstone первого поколения. Как пишет The Telegraph, ракеты Brimstone 2 традиционно запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину. Во время саммита G20 он призвал российского диктатора Владимира Путина вывести российские войска с территории Украины.

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