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"Ужасное начало зимы": Столтенберг объяснил гнев Путина, с которым тот обстреливает Украину

25 ноября 2022, 12:25

По словам генсека НАТО, начало этой зимы для украинцев будет очень тяжелым.

Йенс Столтенберг, Владимир Путин, ракета
Столтенберг объяснил, почему Путин массово обстреливает ракетами Украину/ Reuters, УНИАН, скрин

Российский диктатор Владимир Путин массово обстреливает Украину ракетами, чтобы отомстить за провалы на фронте и отсутствие успехов у российских оккупантов. Захватчики из-за этого жестоко бьют ракетами по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Sky News. Он подчеркнул, что такая ситуация является ужасным началом зимы для украинцев.

"Путин терпит поражение в Украине и реагирует с большей жестокостью. Волны ракетных ударов по городам и гражданской инфраструктуре лишают украинцев тепла и пищи. Это ужасное начало зимы для Украины", – заявил Столтенберг.

В то же время он отметил, что в случае победы России в войне мира в мире не будет. Поэтому НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Он отметил, что мир материально поддерживает украинцев в их борьбе против страны-агрессора РФ, в то же время сами украинцы платят за эту борьбу кровью.

"Если мы позволим Путину одержать победу, мы все заплатим гораздо более высокую цену. Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила окупается, они снова используют ее для достижения своих целей, и это сделает мир более опасным", – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг анонсировал, что во время встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте 29-30 ноября он призовет союзников увеличить помощь Украине нелетальную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что в США опасаются применения Россией химического оружия в Украине. Представители администрации президента США Джо Байдена оценили, что глава РФ Владимир Путин может сначала применить химическое оружие в Украине, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если его войска продолжат терять позиции на украинском поле боя.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский выразил мнение, что Россия имеет еще один козырь, который она может использовать в войне против Украины – это ядерное оружие. Именно с помощью ядерного шантажа Путин может заставить мир отказаться оказывать помощь Украине.

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