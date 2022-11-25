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На Запорожье в авто взорвали коллаборанта Калашника

25 ноября 2022, 07:23

Сейчас пособник оккупантов находится в больнице с ранением.

Коллаборант Сергей Калашник, взрыв
На Запорожье в авто взорвали коллаборанта Калашника/ pixabay.com, Telegram

В городе Пологи в Запорожской области взорвали автомобиль коллаборанта Сергея Калашника.

Пособник оккупантов получил ранения. Сейчас он находится медучреждении. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывное устройство сдетонировало вечером 23 ноября.

Калашник является экс-главой Пологовского районного совета. После того, как российские захватчики захватили город, его назначили на должность так называемого главы муниципального образования города Пологи.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, Федоров ранее сообщил, что украинские партизаны в селе Вознесенка (Запорожская область) подожгли церковь, в которой разместили штаб российские войска.

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