Партизаны под Мелитополем подорвали церковь с оккупантами - мэр/ Иван Федоров, Telegram

Мэр временно оккупированного города Мелитополь Иван Федоров сообщил, что украинские партизаны в селе Вознесенка (Запорожская область) подожгли церковь, в которой разместили штаб российские войска. Об этом чиновник сообщил на своем канале в мессенджере Telegram.

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощное, что рашисты буквально задыхаются от него. Сегодня около 14:00 в селе Вознесенка Мелитопольского района поджарили логово оккупантов. В лучших традициях рашистов они разместили свой штаб в одной из захваченных церквей", ‒ сказал он.

Напомним, ранее утром 3 ноября, во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в месте расположения российских оккупационных войск. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ведется подсчет утилизированных российских захватчиков.

До того, 25 октября во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. Сообщалось, что вблизи места взрыва располагается отделение рашистской ФСБ.

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