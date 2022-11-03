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"Обломки разлетелись на два квартала": ВСУ уничтожили базу ФСБ в Мелитополе

3 ноября 2022, 17:44

В разрушенных ангарах размещались сотрудники ФСБ и стояла военная техника.

Мелитополь взрыв
ВСУ уничтожили базу ФСБ в Мелитополе/ Telegram Федоров, УНИАН

Украинские военные уничтожили базу российских оккупантов в Мелитополе утром 3 ноября. Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал детали утреннего "хлопка" во временно оккупированном городе.

По его словам, взрыв был такой силы, что обломки здания и техники оккупантов разлетелись на два квартала. О взрыве Федоров сообщил в Telegram.

Он рассказал, что удар по базе оккупантов, которую те обустроили на заводе "Рефма", состоялся около 05:00 3 ноября. Часть помещения завода была разрушена.

После этого он опубликовал фото с последствиями "хлопка" и отметил, что утренняя погода в Мелитополе была "явно не в пользу оккупантов".

Последствия взрыва в Мелитополе
Последствия взрыва в Мелитополе/ Telegram Федоров

В эфире телемарафона мэр рассказал, что взрыв произошел на одной из трех баз оккупантов в городе. Он отметил, что в цехах захваченного завода оккупанты размещали военную технику. Кроме того, в указанных помещениях размещались сотрудники ФСБ.

"Примерно в 6 утра там начались взрывы. Три верхних этажа офисного здания почти полностью уничтожены. Ангар, где была основная техника, это более 80 единиц, почти полностью разрушен. К сожалению, это не единственная база, которую используют рашисти на территории нашего города, и можно сказать, что Мелитополь – это военная база рашистов", – рассказал Федоров.

Он добавил, что взрыв был такой силы, что обломки разлетелись на два квартала.

Взрыв в Мелитополе
Взрыв в Мелитополе/ Telegram Федоров

После этого оккупанты перекрыли нижнюю часть города Мелитополь. Местных жителей не пускают близко к месту инцидента.

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 3 ноября, во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в месте расположения российских оккупационных войск. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ведется подсчет утилизированных российских захватчиков.

Напомним, 25 октября во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. Сообщалось, что вблизи места взрыва располагается отделение рашистской ФСБ.

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