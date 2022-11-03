Замороженная война в Украине или остановка поставок оружия: чем для нас опасен конфликт на Среднем Востоке

Эксперт объяснил опасность для Украины от конфликта на Среднем Востоке/ Главред, Генштаб ВСУ, Reuters

Недавно Саудовская Аравия заявляла, что Иран собирается напасть на нее и Ирак. Отмечалось, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов, которые продолжаются уже более месяца. Если на Среднем Востоке разгорится еще одна война, это может ударить и по Украине.

Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в интервью Главреду. Он отмечает, что эскалация на ближнем Востоке может стать серьезным ударом по Западу, ведь там не готовы воевать на два условных фронта.

Однако Запад, по мнению эксперта, не будет прямо втягиваться в новый конфликт. А что касается предоставления помощи, то для западных стран в приоритете может остаться Украина, считает Куса.

Однако для Украины могут быть и серьезные негативные последствия. В частности, следствием для нас может быть сокращение военной и финансовой помощи. Но есть еще большая опасность – риск замораживания войны в Украине. Если войну "поставят на паузу", этим может воспользоваться Россия, чтобы выторговать себе преимущество.

"Для Украины это будет неприятно, потому что это может приводить к сокращению военной, финансовой помощи. А также к тому, что страны Запада, если ситуация на Востоке выйдет из-под контроля, захотят заморозить войну в Украине. И этим воспользуется Россия, которая будет предлагать свои услуги в отношении Ирана в обмен на компромисс со стороны Украины", – поясняет эксперт.

Война на Среднем Востоке может быть невыгодна и России. Для страны-агрессора РФ Иран сейчас является "серым" каналом поставок вооружения, с помощью которого они могут доставать нужное оружие в обход санкций.

Однако всё-таки Россия была бы рада, если бы Запад был максимально распыленным.

"Но Россия умеет работать в хаосе. И им очень хотелось бы, чтобы Запад был максимально растянутым, а его возможности максимально распылились", – отмечает эксперт.

Предоставление Ираном оружия для России

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал удары российских оккупантов по мирным гражданам Украины с использованием иранских беспилотников. Он заявил о том, что не доверяет руководству Ирана. Президент отметил, что Иран отрицает поставки ракет и беспилотников для России, несмотря на имеющиеся доказательства.

Позже в Израиле заявили, что имеют много доказательств того, что страна-агрессор Россия использует в Украине именно иранские дроны. Израильские власти готовы предоставить эти доказательства, чтобы разоблачить ложь Ирана, подчеркнул президент Израиля.

Эксперт Илия Куса отмечал, что ситуация с угрозой атаки Ираном целей в Саудовской Аравии не повлияет на поставки оружия России для войны против Украины. Россияне долго договаривались с Тегераном, сотрудничество вряд ли будет разорвано. К тому же в иранском государстве считают, что содействием Москве они противодействуют США. Совместная работа Ирана и РФ может прекратиться только в случае ухудшения отношений двух государств.

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