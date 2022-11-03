Блокировка зернового коридора и удары по энергообъектах Украины – это последний аргумент Путина – Маломуж

Блокировка зернового коридора и удары по энергообъектах Украины – это последний аргумент Путина/ сайт Кремля, Главред

Президент РФ Владимир Путин уже выкладывает на стол свои последние козыри. Он пытался подорвать дух украинцев ударами по энергообъектах, чтобы лишить их света и воды. Однако украинцы очень объединены, поэтому это на них не повлияло.

В результате Путин от безысходности начал искать другие способы, чтобы подавить украинцев и настроить против них мир. Поэтому он начал блокировать "зерновой коридор", обвиняя Украину в обстрелах кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе. О нынешней тактике российского диктатора рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Россияне думают – если украинских военных нельзя подавить, то давайте лишать людей электроэнергии, воды, а в перспективе – и газа, и таким образом искать поводы для массированных ударов. Это не срабатывает, и Путин делает шаги по ядерной и продовольственной программе от безысходности", – отмечает Маломуж.

Путин прибегает к таким шагам, потому что он уже загнан в тупик. Он пытается настроить мир против Украины.

Однако уже не только Европа и члены НАТО, но и другие государства поняли, что Россия является агрессором, и что она уже проигрывает войну.

"Он (Путин – ред.) загнанный в угол, и это последний аргумент, который он использует и против Украины (включительно с обстрелами), и против мира, чтобы настроить его против нас. Мир, не только Европа и НАТО, но и Китай, Индия и Бразилия, что недавно избрала нового президента, уже поняли, что Россия – это агрессор, который проигрывает. И он будет наносить большой урон, но теперь его надо поставить на место, особенно – в плане глобальных угроз", – говорит генерал армии Украины.

Россия пытается подорвать доверие мира к Украине

Страна-агрессор РФ пытается подрывать основы сотрудничества Украины с ее партнерами в мире. Озвученные ранее тезисы о "фашизме" и "национализме" не сработали. Поэтому Россия переключилась на абсурдные обвинения в использовании биологического оружия и "грязной бомбы".

Сейчас же РФ пытается обвинить Украину в терроризме.

"Теперь возникла идея обвинить Украину в терроризме – мол, что это вроде именно мы совершаем теракты. Но в данном случае мы видим, как удары по Крымскому мосту и все другие сделки они готовят сами. Например, удары по ЗАЭС, Каховской ГЭС – всё это подготовка России, но россияне пытались подготовить информацию на уровне ООН, Совета Безопасности, что Украина – "террорист", и она проводит такие операции", – объясняет генерал Маломуж.

Зерновой шантаж РФ

Напомним, Россия заявила о своем выходе из"зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.

1 ноября в Кремле заявили, что Россия вернется к участию в"зерновом соглашении" только при выполнении двух условий.

Читайте также: