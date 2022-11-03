Ракета HIMARS попала в кабинет "головы": в Голой Пристани уничтожено здание оккупационной администрации

В Голой Пристани уничтожено здание оккупационной администрации/ скрин

В Голой Пристани на Херсонщине было полностью уничтожено здание оккупационной администрации.

Оно было разрушено точным ударом в ночь на четверг, 3 ноября. Об этом сообщил коллаборант Кирилл Стремоусов.

"Сегодня ночью была обстреляна Голопристанская администрация... Во время обстрела никто не пострадал, поскольку обстрел был ночью. Но здание администрации полностью разрушено", – заявил пособник российских оккупантов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук намекнул в Telegram на взрывы в Голой Пристани и сказал, что нужно подождать, чтобы узнать результаты.

"Хлопок потоптался в Голой Пристани. Ждем итогов", – отметил он.

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Между тем в местных группах сообщают, что по администрации в Голой Пристани мог быть совершен удар с HIMARS. При этом эпицентром стал кабинет так называемого "главы" местной администрации Геннадия Недячкова.

В соцсетях начали появляться видео, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия удара по администрации.

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Ранее сообщалось, что в селе Каиры Горностаевского района Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины уничтожено более 50 бандитов-кадыровцев. Об этом стало известно после разбора обломков зданий, по которым 24 октября ударили украинские воины, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Напомним, в четверг, 3 ноября, во временно оккупированном Херсоне из здания областной администрации, ранее захваченной россиянами, исчез российский флаг. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.

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