Ракета HIMARS попала в кабинет "головы": в Голой Пристани уничтожено здание оккупационной администрации

Удар по администрации был совершен в ночь на 3 ноября.
В Голой Пристани на Херсонщине было полностью уничтожено здание оккупационной администрации.
Оно было разрушено точным ударом в ночь на четверг, 3 ноября. Об этом сообщил коллаборант Кирилл Стремоусов.
"Сегодня ночью была обстреляна Голопристанская администрация... Во время обстрела никто не пострадал, поскольку обстрел был ночью. Но здание администрации полностью разрушено", – заявил пособник российских оккупантов.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук намекнул в Telegram на взрывы в Голой Пристани и сказал, что нужно подождать, чтобы узнать результаты.
"Хлопок потоптался в Голой Пристани. Ждем итогов", – отметил он.
Между тем в местных группах сообщают, что по администрации в Голой Пристани мог быть совершен удар с HIMARS. При этом эпицентром стал кабинет так называемого "главы" местной администрации Геннадия Недячкова.
В соцсетях начали появляться видео, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия удара по администрации.
Ранее сообщалось, что в селе Каиры Горностаевского района Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины уничтожено более 50 бандитов-кадыровцев. Об этом стало известно после разбора обломков зданий, по которым 24 октября ударили украинские воины, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).
Напомним, в четверг, 3 ноября, во временно оккупированном Херсоне из здания областной администрации, ранее захваченной россиянами, исчез российский флаг. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.
Читайте также:
- "Техника уезжает из Беларуси, а не наоборот": аналитик РБ оценил, пойдут ли в атаку войска РФ с севера
- Угроза наступления России на Киев из Беларуси: в ВСУ намерены опередить врага
- Все были ранены и 12 часов шли босиком по полям: разведчик рассказал, как с собратьями спасся из плена